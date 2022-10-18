Что делать и как выжить под завалами: рекомендации и советы от Центра стратегических коммуникаций

Из-за обстрелов российских террористов украинцы могут оказываться под завалами собственных домов.

В Центре стратегических коммуникаций дали советы, как выжить и что делать, если случился обвал разрушенного дома, и вы оказались под ним.

Соответствующие правила ЦСК обнародовал в Фейсбуке.

Следует помнить, что в случае обрушения любого дома на место происшествия сразу выезжают спасатели.

Чтобы помочь себе, пока не приехали специалисты, следуйте такому плану:

Не переставайте звать на помощь – сообщите, где вы и что с вами.

Если никто не слышит: попытайтесь освободить руки и ноги, но без резких движений.

Оцените ситуацию: видите ли, что на вас упало или под силу вам разобрать завал, осторожно начните его разбирать. Старайтесь не задеть то, на чем все держится.

Пробуйте и дальше известить о себе: звоните, кричите, громко стучите по трубам.

После освобождения осмотрите себя и окажите самопомощь.

Напомним, из-под завалов жилого дома в центре Киева через сутки после российской атаки дроном-камикадзе обнаружили тело еще одной погибшей женщины.

Ранее стало известно, что россияне дроном-камикадзе убили молодых супругов в Киеве. Пара ждала ребенка. Девушка была на 6 месяце беременности.

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