Что делать, когда постоянно хочется сладкого: как перехитрить организм

Если организм постоянно «требует» сладкого, значит есть дисбаланс сахара в крови, но тягу к сладостям можно легко преодолеть.

Очень много людей постоянно чувствуют большую тягу к сладостям. Если эту потребность не удовлетворить, начинается своего рода «ломка». Но если себя ограничивать принудительно, это может привести к раздражению, плохому настроению и даже эмоциональным срывам. А потом все равно можно не выдержать, заесть свой стресс и получить много проблем со здоровьем и лишним весом. Но эту ситуацию можно взять под контроль, избежав стрессов и переедания.

Почему постоянно хочется сладкого?

Причин может быть несколько. В большинстве случаев на сладкое взрослых людей тянет из-за состояния здоровья кишечника. Мы имеем в своей пищеварительной системе триллионы разнообразных бактерий, которым нужна разная еда. Одни бактерии хотят здоровой пищи, например, богатой клетчаткой и разными полезными микроэлементами, другие жаждут пирожных и пончиков. Если в кишечнике возникает дисбаланс бактерий, связанный с неправильным питанием, то бактерии, которые стремятся к нездоровой пище, будут «требовать» только сладостей.

Еще одной причиной того, что постоянно хочется сладкого, может быть симптом инсулинозависимости. В таком случае необходимо спланировать свой рацион таким образом, чтобы в меню были продукты, имеющие низкий гликемический индекс. Также следует увеличить интервалы между приемами пищи, тогда будет меньше хотеться сладостей. А еще это может быть просто привычка – постоянно заедать сладким какие-нибудь стрессовые ситуации.

Как побороть тягу к сладкому?

Заменить сладости на любые ягоды. Чтобы нервная система хорошо работала, ей необходимы гормоны радости – дофамин и серотонин. Если не хватает дофамина, то человек становится агрессивным и раздраженным. А ягоды содержат витамин С и биофлавоноиды, которые сбалансируют содержание этих гормонов. Чтобы образовался серотонин – гормон счастья, нужно, чтобы незаменимая аминокислота – триптофан, попала в мозг, а проводником может быть инсулин, поэтому здесь пригодятся также ягоды.

Чтобы нервная система хорошо работала, ей необходимы гормоны радости – дофамин и серотонин. Если не хватает дофамина, то человек становится агрессивным и раздраженным. А ягоды содержат витамин С и биофлавоноиды, которые сбалансируют содержание этих гормонов. Чтобы образовался серотонин – гормон счастья, нужно, чтобы незаменимая аминокислота – триптофан, попала в мозг, а проводником может быть инсулин, поэтому здесь пригодятся также ягоды. Не пропускать завтрак и обед. Если постоянно тянет на сладкое, значит, в организме дисбаланс сахара. Уравновесить его поможет завтрак, включающий овсянку, богатую клетчаткой, яйца, имеющие содержание белка, и полезные жиры (арахисовое масло). Когда вы будете пропускать обед, то будет снижаться уровень сахара в крови, что провоцирует спад энергии. Тогда мы чувствуем себя слабыми и обессиленными. На обед нужно обязательно включать в меню белковые продукты и зелень, богатую клетчаткой. Это могут быть блюда из мяса птицы, нежирной морской рыбы и разнообразные зеленые листовые салаты.

Если постоянно тянет на сладкое, значит, в организме дисбаланс сахара. Уравновесить его поможет завтрак, включающий овсянку, богатую клетчаткой, яйца, имеющие содержание белка, и полезные жиры (арахисовое масло). Когда вы будете пропускать обед, то будет снижаться уровень сахара в крови, что провоцирует спад энергии. Тогда мы чувствуем себя слабыми и обессиленными. На обед нужно обязательно включать в меню белковые продукты и зелень, богатую клетчаткой. Это могут быть блюда из мяса птицы, нежирной морской рыбы и разнообразные зеленые листовые салаты. Делать перекусы фруктами. Во фруктах содержится клетчатка, которая замедляет всасывание сахара и его резкие перепады в крови. А еще они богаты витаминами и полезными микроэлементами, поддерживающими здоровье всего организма. Однако некоторые диетологи не советуют злоупотреблять сладкими фруктами, например, бананами. Поскольку они очень калорийны, то могут привести к увеличению веса.

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