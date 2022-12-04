Что делать в случае термических ожогов: главные советы от медиков

Во время войны пожары является неизбежным спутником обстрелов домов украинцев.

Специалисты Минздрава предоставили главные советы о том, что делать в случае термических ожогов, и какую медицинскую помощь необходимо предоставить пострадавшему.

Немедленно остановите контакт с источником ожога, то есть снимите горячую или обгоревшую одежду

Сразу обработайте рану холодной водой или водой комнатной температуры. Охлаждение эффективно, если длится 5-10 мин, не дольше. Не пострадавшие участки нужно оставлять сухими и теплыми.

Важно! В случае термического ожога нельзя использовать лед и ледяную воду и пантенол, предупреждают медики.

Снимите украшения, тесные вещи с участка ожога

В то же время медики предупреждают, что не нужно снимать посторонние примеси, прилипшие к пораженному участку пораженной кожи.

Воспользуйтесь противоожоговой повязкой

Специальная повязка охлаждает место ожога, защищает рану от механических повреждений и инфицирования. Такая повязка не прилипает к ране и не травмирует ее, обеспечивает в среде раны с постоянной влажностью и температурой, способна поглощать большой объем выделений.

Необходимо снять верхнюю защитную плёнку с одной стороны повязки, приложить ею к ране, затем снять с другой стороны. Следовательно, не туго зафиксировать бинтом или лейкопластырем на коже.

При отсутствии специальной противоожоговой повязки прикройте рану стерильной повязкой из марли/бинта, но бинтовать не туго.

Дайте пострадавшему выпить воды

Так вы поспособствуете уменьшению интоксикации и избежите обезвоживания у пострадавшего.

Обязательно дойти обезболивающее лекарственное средство, например, ибупрофен, парацетамол, кетанов и т.д.

Три степени ожога

Оптимальная поза для человека с ожогом лица или глаз – сидячая. Это поможет снизить отек. Кроме того, ожоги лица, особенно полученные в закрытом пространстве, обычно сочетаются с поражением дыхательных путей (черный язык, обгоревшие волосы в ноздрях, измененный голос, затрудненное дыхание). При наличии пульсоксиметра (сатурация в норме от 95–96% и выше) или контролем частоты дыхания (норма 16–18 дыхательных циклов в мин) вы сможете вовремя заметить нарастание дыхательной недостаточности у пострадавшего и сообщить о ней врачам.

Позвоните по телефону “103”, если площадь ожога у взрослого 10% площади тела и более, у ребенка – 5% (площадь ожогов определяется: 1% = ладонь пострадавшего!) ІІ-ІІІ ст., или если ожог ІІІ ст. циркулярный (не важно, туловища, руки или ноги), в случае ожогов дыхательных путей и органов зрения.

"Обращаем внимание, что пациенты с большой площадью ожогов особенно склонны к переохлаждению. В таком случае необходимо предотвратить потерю тепла организмом, согреть пострадавшего, накрыть одеялом, теплой одеждой и т.д.", – пишут специалисты Минздрава.

Напомним, в Ивано-Франковской области целая семья отравилась угарным газом. 20-летнюю, 62-летнюю и 56-летнюю женщин, а также одномесячного младенца госпитализировали.

Читайте также: