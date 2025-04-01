Что добавить в кофе, чтобы он был не только вкусным, но и очень полезным

Что добавить в кофе, чтобы он был полезным / © Unsplash

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Как оказалось, кофе можно сделать очень полезным для здоровья, и для этого нужен только один ингредиент. Это семена льна. Такой секрет раскрыли врачи-диетологи, специализирующиеся на здоровом питании.

Какая польза кофе с семенами льна: объяснение врачей

По словам экспертов, семена льна способны предотвращать резкие скачки сахара в крови и помогают снижать уровень «плохого» холестерина. Поэтому они крайне полезны для людей, больных диабетом II типа, и имеющих заболевания сердца и сосудов.

Семена льна также обладают противовоспалительными свойствами за счет содержания мощной доли антиоксидантных соединений. Продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, содержит минералы — магний, кальций, железо и фосфор. Все эти полезные микроэлементы помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, снизить риски появления окислительного стресса и нивелируют воспаление в организме.

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Сам кофе также крайне полезен для здоровья, если пить его в умеренном количестве. Напиток улучшает обмен веществ, действует как антиоксидант и может снижать риск некоторых заболеваний, включая болезни сердца. Также защищает организм от нейродегенеративных нарушений, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Однако важно помнить и о побочных эффектах: кофе может вызвать обезвоживание, а на голодный желудок раздражает слизистую.

Как правильно употреблять кофе с семенами льна

Чтобы утренний напиток приносил максимальную пользу, нужно знать о важном нюансе: цельные семена льна не растворяются и плохо усваиваются. Их нужно обязательно измельчить до порошкообразного состояния, лучше всего это сделать в кофемолке. Тогда такая добавка к кофе принесет больше пользы для здоровья.

Медики также напоминают: начинать утро с кофе натощак — не самая лучшая идея. Напиток может раздражать желудок, особенно при гастрите и язве. Поэтому кофе лучше пить после сбалансированного завтрака или сочетать его с орехами и цельнозерновым хлебом.