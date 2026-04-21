Что едят диетологи, когда хочется сладкого: 4 полезных варианта

Желание съесть что-то сладкое знакомо многим, однако оно не обязательно вредит здоровью. Диетологи советуют не отказываться от сладкого полностью, а вместо этого выбирать продукты, которые сочетают вкус и питательную ценность.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Одним из таких вариантов являются финики, в частности сорта меджул. Их употребляют как самостоятельный перекус или сочетают с миндальным маслом и темным шоколадом. По словам специалистов, финики содержат антиоксиданты и другие питательные вещества, а также могут использоваться как натуральный подсластитель в выпечке. Кроме того, их удобно заготавливать заранее и хранить, например, в морозильнике.

Еще один вариант — маффины, приготовленные с использованием альтернатив рафинированному сахару. Диетологи рекомендуют заменять его фруктовыми или овощными пюре, в частности банановым или тыквенным. Такой подход позволяет уменьшить количество добавленного сахара в десерте и одновременно повысить содержание клетчатки и питательных веществ, что способствует более стабильному уровню сахара в крови и энергии в течение дня.

Среди простых решений — сезонные фрукты. В холодное время года это могут быть мандарины, а в теплое — арбуз. По словам диетологов, мандарины содержат витамин С и клетчатку, тогда как арбуз отличается высоким содержанием воды. Оба варианта помогают удовлетворить потребность в сладком без добавления сахара.

Также специалисты обращают внимание на чернослив. Он естественно сладкий, имеет низкий гликемический индекс и содержит клетчатку. В сочетании с ореховой пастой такой перекус становится более сытным и может использоваться как альтернатива десертам. Диетологи отмечают, что чернослив также содержит питательные вещества, в частности бор и витамин К.

Кроме конкретных продуктов, эксперты советуют обращать внимание на общие подходы к питанию. В частности, выбирать натурально сладкие продукты, контролировать размер порций, начинать с фруктов, когда появляется желание сладкого, а также сочетать десерты с белком — например, фрукты с ореховой пастой или йогурт с ягодами. Такие сочетания помогают дольше чувствовать сытость.

Также рекомендуется держать под рукой питательные сладкие варианты, в частности замороженные фрукты или десерты на их основе. Это позволяет быстро сделать выбор в пользу более сбалансированного перекуса, когда возникает тяга к сладкому.

