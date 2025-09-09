Что эффективнее для сосудов: йога или фитнес - исследование

Йога / © Pixabay

Малоподвижный образ жизни является серьезной проблемой современного общества, поскольку длительное сидение, низкая физическая активность и работа за компьютером негативно влияют на функцию сосудов и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Новый систематический обзор 2025 года сравнил эффект йоги и традиционных физических упражнений на состояние сосудов у людей с низкой двигательной активностью.

Об этом говорится в журнале Advances in Integrative Medicine

Исследование включало десять клинических и рандомизированных контролируемых исследований, в которых участвовали взрослые в возрасте от 18 до 70 лет с малоподвижным образом жизни. Участники занимались различными стилями йоги, такими как хатха, бикрам и виньяса, а также традиционными физическими упражнениями, среди которых аэробика, силовые тренировки, тайцзи, реформер-пилатес и высокоэффективные интервальные тренировки (HIIT).

Результаты показали, что физические упражнения стабильно улучшали эндотелиальную функцию сосудов, уменьшали артериальную жесткость и способствовали лучшему кровотоку. Напротив, эффект йоги был менее однозначным: некоторые исследования показали улучшение эндотелиальной функции, особенно у пожилых людей, тогда как у других изменения жесткости артерий или податливости были незначительными. Также отмечено, что эффективность йоги зависит от стиля практики, продолжительности и частоты занятий, а также от возраста участников.

Ученые отмечают, что йога может быть особенно полезной для пожилых людей и лиц с высоким пульсовым давлением, поскольку улучшает эндотелиальную функцию и снижает артериальное давление. Однако для молодых людей и лиц с относительно нормальным состоянием сосудов йога не демонстрирует такого же стабильного эффекта, как регулярные физические упражнения.

Важным выводом исследования стало то, что короткие микроперерывы во время длительного сидения дают лишь ограниченный эффект для сосудов. Участники, которые в течение дня делали короткие перерывы на ходьбу или подъем по лестнице, улучшали кровоток незначительно, тогда как систематические физические упражнения обеспечивали более устойчивые и значимые изменения.

Авторы исследования отмечают, что для оптимизации здоровья сосудов у людей с малоподвижным образом жизни рекомендуется сочетать различные виды физической активности: регулярные аэробные и силовые тренировки с элементами йоги.

Такой подход позволяет одновременно улучшать функцию эндотелия, снижать артериальную жесткость, укреплять сердечно-сосудистую систему и влиять на вегетативную нервную систему, отвечающую за общий тонус организма.

Отдельно подчеркивается практическая доступность йоги: она не требует специального оборудования, может выполняться дома или в небольших группах, а также воспринимается как менее интенсивная форма активности, что делает ее безопасной для пожилых людей или лиц с ограниченной подвижностью.

Зато традиционные физические упражнения могут потребовать специального оборудования или доступа к спортзалу, но при этом обеспечивают более выраженный и стабильный эффект для сосудов.

Исследование также подчеркивает необходимость индивидуального подхода: возраст, начальное состояние сосудов, наличие хронических заболеваний и особенности образа жизни влияют на эффективность йоги и физических упражнений. Медики рекомендуют разрабатывать персонализированные планы активности, сочетая различные виды физических нагрузок для максимального улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.

Хотя йога может приносить пользу, особенно пожилым людям, именно регулярные физические упражнения демонстрируют более устойчивый и прогнозируемый эффект для улучшения функции сосудов у людей с малоподвижным образом жизни. Оптимальная стратегия включает комбинирование йоги и физических тренировок для достижения дополнительных преимуществ для сердца и сосудов.

