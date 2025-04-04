Что есть, чтобы не было морщин: диетолог назвала ягоду №1 для здоровья и эластичности кожи

Что есть, чтобы не было морщин / © Pixabay

Реклама

Клюквенный чай — это вкусный и полезный органический напиток, издавна использовавшийся как натуральное средство для лечения дома. При правильном употреблении, он может стать альтернативой лекарствам, сообщает Healthshots.

Диетология Прачи Джайн отмечает, что клюквенный напиток полезен для сердца, поскольку ягода богата антиоксидантами.

Этот чай также способствует снижению уровня холестерина и АД. Кроме того, клюква богата витамином C, что делает ее сильным антиоксидантом, который укрепляет иммунную систему и улучшает состояние волос.

Реклама

С клюквенным напитком можно забыть о снотворных таблетках, ведь эта ягода снижает уровень тревожности и способствует здоровому ночному сну.

Медицинский журнал Nutrients сообщает, что клюква помогает замедлить старение кожи благодаря высокой концентрации антиоксидантов в клюквенном чае. Эти антиоксиданты защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов, которые не только способствуют развитию онкологических заболеваний, но являются одной из причин преждевременного старения и образования морщин.

В журнале также отмечено, что во время эксперимента женщины старше 50 лет в течение 6 недель употребляли клюквенный напиток. После исследования у них наблюдалось значительное улучшение состояния кожи: она стала более гладкой и эластичной, исчезли мелкие морщинки, а глубокие изломы почти не были заметны.