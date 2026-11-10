Что есть, чтобы снизить уровень сахара в крови: 6 доступных продуктов, которые советуют специалисты

6 продуктов для поддержания стабильного уровня глюкозы / © unsplash.com

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Поддерживать нормальный уровень сахара в крови можно без дорогих диетических продуктов и строгих ограничений в питании. Некоторые обычные продукты, которые легко найти в супермаркете, способны замедлять усвоение глюкозы и предотвращать резкие колебания её уровня после еды.

Об этом пишет Verywell Health.

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Специалисты назвали шесть продуктов, которые стоит включить в рацион для более эффективного контроля уровня сахара в крови.

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Бобовые

Фасоль, нут и чечевица содержат много белка и клетчатки, благодаря чему помогают дольше оставаться сытыми и избежать резкого повышения уровня глюкозы после еды.

Кроме того, бобовые имеют низкий гликемический индекс, поэтому сахар из них поступает в кровь постепенно. Исследования показывают, что регулярное употребление этих продуктов может положительно влиять на уровень глюкозы натощак у людей с диабетом второго типа. Полезными могут быть и консервированные бобовые.

Овсянка

Для более стабильного уровня сахара в крови лучше выбирать обычную овсяную крупу, а не сладкие каши быстрого приготовления.

Наименее обработанный овес содержит растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение и усвоение углеводов. Это помогает избежать резких скачков уровня глюкозы после завтрака.

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Чтобы сделать это блюдо ещё полезнее, овсянку рекомендуют сочетать с йогуртом, ореховой пастой или семечками.

Орехи

Миндаль, фисташки и грецкие орехи могут стать полезной альтернативой сладким перекусам. Они снабжают организм клетчаткой, магнием и ненасыщенными жирами, которые способствуют контролю аппетита и уровня глюкозы.

Согласно данным исследований, регулярное употребление орехов связано с лучшей регуляцией уровня сахара в крови и более низким риском развития диабета второго типа. В частности, содержащиеся в них питательные вещества могут повышать чувствительность организма к инсулину.

Рыбные консервы

Сардины, лосось и тунец также могут входить в рацион для поддержания здорового уровня глюкозы.

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Жирная рыба практически не содержит углеводов, зато является источником белка и магния. Эти вещества могут способствовать сдерживанию повышения уровня сахара при употреблении углеводной пищи.

Кроме того, жирная рыба содержит питательные вещества, способные уменьшать воспаление. Некоторые исследования связывают регулярное употребление сардин со снижением риска развития диабета второго типа.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб, киноа, ячмень и цельный овес могут быть более полезны для контроля уровня глюкозы, чем продукты из очищенного зерна.

Дело в том, что при переработке зерновых удаляется часть клетчатки. Из-за этого углеводы из белого хлеба и других рафинированных продуктов усваиваются быстрее, что может вызывать более значительные колебания уровня сахара в крови.

Зато цельнозерновые продукты перевариваются медленнее и помогают поддерживать более стабильный уровень глюкозы.

Оливковое масло

Оливковое масло первого холодного отжима, известное как «extra virgin», содержит мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые могут благотворно влиять на обмен глюкозы.

Полезные жиры замедляют усвоение углеводов, а антиоксиданты способствуют уменьшению воспалительных процессов и помогают клеткам более эффективно использовать глюкозу.

Исследования также связывают замену части насыщенных жиров оливковым маслом со снижением риска развития диабета второго типа.

Какие продукты лучше ограничить

В то же время специалисты рекомендуют обратить внимание на продукты, содержащие много добавленного сахара и рафинированных углеводов. Их частое употребление может вызывать резкие скачки уровня глюкозы.

В частности, следует ограничивать:

сладкие каши быстрого приготовления;

белый рис и белый хлеб;

крекеры из белой муки;

сладкие сухие завтраки и батончики гранолы;

смеси для выпечки с добавлением сахара;

чипсы и другие обработанные снеки;

магазинное печенье, пончики и другая сладкая выпечка.

Напомним, ранее мы сообщали, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао может оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

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