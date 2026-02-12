Что есть для повышения иммунитета: 20 продуктов с высоким содержанием селена

Морепродукты / © Freepik

Селен — микроэлемент, который играет ключевую роль в работе щитовидной железы, поддержании иммунитета и обмене гормонов. По данным Национальных институтов здравоохранения США, значительная часть этого минерала сосредоточена в скелетных мышцах. Хотя дефицит селена в развитых странах случается редко, сбалансированный рацион помогает избежать его недостатка.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Больше всего селена содержат бразильские орехи: всего шесть орехов (примерно 28 г) обеспечивают 544 мкг минерала. В то же время эксперты предостерегают от чрезмерного потребления из-за риска передозировки.

Среди морепродуктов лидируют:

желтоперый тунец — 92 мкг;

сардины — 45 мкг;

вареные креветки — 42 мкг.

Богатыми источниками селена являются также мясо и птица. В 85 г свиной отбивной — 37 мкг, в жареной ветчине (90 г) — 24 мкг. Говяжий стейк (85 г) содержит 37 мкг, фарш — 33 мкг, печень — 28 мкг. В курятине — 22 мкг на 85 г, в индейке — 26 мкг.

Зерновые продукты считаются основным источником селена, поскольку растения поглощают его из почвы. Одна порция спагетти содержит 33 мкг, два ломтика цельнозернового хлеба — 16 мкг, белого — 12 мкг.

Среди молочных продуктов:

стакан кисломолочного сыра 2% — 20 мкг;

обезжиренный натуральный йогурт — 8 мкг;

молоко 1% — 6 мкг.

Другие продукты с содержанием селена:

семена подсолнечника (100 г) — 18 мкг;

одно вареное яйцо — 15 мкг;

стакан печеной фасоли — 13 мкг;

коричневый рис (стакан вареного) — 12 мкг;

полстакана жареных грибов портобелло — 13 мкг;

стакан вареной овсянки — 13 мкг;

полстакана вареного шпината — 5 мкг;

стакан вареной чечевицы — 6 мкг;

30 г фисташек — 2 мкг;

полстакана зеленого горошка — 1 мкг;

печеная картофелина — около 1 мкг;

стакан нарезанного банана — 1,5 мкг.

Суточная потребность в селене зависит от возраста. Для взрослых она составляет 55 мкг в сутки. У детей показатели ниже — от 15 мкг у младенцев до 40 мкг у подростков.

Хронически низкий уровень селена может повышать риск развития болезни Кешана (сердечное заболевание, связанное с дефицитом минерала в почве), болезни Кашина-Бека (форма остеоартрита), нарушений функции щитовидной железы и дефицита йода. В то же время избыток селена также опасен. Признаки токсичности — запах чеснока изо рта, диарея, выпадение волос, ломкость ногтей, металлический привкус, тошнота и кожные высыпания.

