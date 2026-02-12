- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 2 мин
Что есть для повышения иммунитета: 20 продуктов с высоким содержанием селена
Эксперты рассказали, в каких продуктах содержится селен и чем опасен его избыток.
Селен — микроэлемент, который играет ключевую роль в работе щитовидной железы, поддержании иммунитета и обмене гормонов. По данным Национальных институтов здравоохранения США, значительная часть этого минерала сосредоточена в скелетных мышцах. Хотя дефицит селена в развитых странах случается редко, сбалансированный рацион помогает избежать его недостатка.
Об этом сообщило издание verywellhealth.
Больше всего селена содержат бразильские орехи: всего шесть орехов (примерно 28 г) обеспечивают 544 мкг минерала. В то же время эксперты предостерегают от чрезмерного потребления из-за риска передозировки.
Среди морепродуктов лидируют:
желтоперый тунец — 92 мкг;
сардины — 45 мкг;
вареные креветки — 42 мкг.
Богатыми источниками селена являются также мясо и птица. В 85 г свиной отбивной — 37 мкг, в жареной ветчине (90 г) — 24 мкг. Говяжий стейк (85 г) содержит 37 мкг, фарш — 33 мкг, печень — 28 мкг. В курятине — 22 мкг на 85 г, в индейке — 26 мкг.
Зерновые продукты считаются основным источником селена, поскольку растения поглощают его из почвы. Одна порция спагетти содержит 33 мкг, два ломтика цельнозернового хлеба — 16 мкг, белого — 12 мкг.
Среди молочных продуктов:
стакан кисломолочного сыра 2% — 20 мкг;
обезжиренный натуральный йогурт — 8 мкг;
молоко 1% — 6 мкг.
Другие продукты с содержанием селена:
семена подсолнечника (100 г) — 18 мкг;
одно вареное яйцо — 15 мкг;
стакан печеной фасоли — 13 мкг;
коричневый рис (стакан вареного) — 12 мкг;
полстакана жареных грибов портобелло — 13 мкг;
стакан вареной овсянки — 13 мкг;
полстакана вареного шпината — 5 мкг;
стакан вареной чечевицы — 6 мкг;
30 г фисташек — 2 мкг;
полстакана зеленого горошка — 1 мкг;
печеная картофелина — около 1 мкг;
стакан нарезанного банана — 1,5 мкг.
Суточная потребность в селене зависит от возраста. Для взрослых она составляет 55 мкг в сутки. У детей показатели ниже — от 15 мкг у младенцев до 40 мкг у подростков.
Хронически низкий уровень селена может повышать риск развития болезни Кешана (сердечное заболевание, связанное с дефицитом минерала в почве), болезни Кашина-Бека (форма остеоартрита), нарушений функции щитовидной железы и дефицита йода. В то же время избыток селена также опасен. Признаки токсичности — запах чеснока изо рта, диарея, выпадение волос, ломкость ногтей, металлический привкус, тошнота и кожные высыпания.
Напомним, уровень коллагена с возрастом снижается, однако питание может поддержать его синтез. Эксперты назвали 12 продуктов, которые стоит добавить в рацион.