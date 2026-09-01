- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 3 мин
Что есть для роста волос: 4 вида орехов и семян, которые стоит включить в рацион
Выпадение волос может быть связано с дефицитом питательных веществ. Некоторые орехи и семена содержат железо, цинк, белок и омега-3, которые важны для здоровья волос.
Выпадение волос может быть связано не только со стрессом или неправильным уходом, но и с недостатком определенных питательных веществ. В частности, низкий уровень железа или витамина D может негативно сказаться на состоянии волос. В то же время некоторые орехи и семена содержат компоненты, необходимые для поддержания их здоровья и роста.
Об этом сообщило издание Verywell Health.
В то же время специалисты предупреждают: избыток отдельных веществ, в частности витамина А, селена и железа, также может усилить выпадение волос или оказать токсическое воздействие. Поэтому перед приемом добавок следует проконсультироваться с врачом и, при необходимости, пройти обследование.
Кешью
Кешью — источник железа, меди и цинка — питательных веществ, которые играют важную роль в поддержании здоровья волос. Орехи также содержат белок, необходимый для их прочности.
Кешью можно включить в ежедневный рацион небольшой порцией. Также для ухода за волосами используют масло кешью: его втирают в кожу головы, распределяют по длине и оставляют примерно на час или на ночь, после чего смывают шампунем. В то же время для подтверждения эффективности такого метода необходимы дополнительные исследования.
Семена льна
Льняное семя содержит омега-3 жирные кислоты, в частности альфа-линоленовую кислоту, а также железо, белок, витамины Е и группы В. Эти компоненты могут поддерживать здоровье волос, помогать сохранять их увлажнёнными и уменьшать ломкость.
Молотые семена льна можно добавлять в блюда или смузи. Еще один вариант — приготовить из них гель для волос. Для этого четверть стакана семян добавляют в два стакана кипящей воды и варят, помешивая, пока смесь не загустеет. Затем её процеживают и охлаждают. Гель наносят на влажные волосы на 30–60 минут, после чего смывают.
Тыквенные семечки
Цинк, магний и железо, содержащиеся в тыквенных семечках, необходимы организму для нормального функционирования клеток и волосяных фолликулов. Также отмечается, что компоненты тыквенных семечек могут влиять на дигидротестостерон (ДГТ) — гормон, связанный с выпадением волос, особенно у мужчин.
В рацион можно добавлять небольшую горсть тыквенных семечек в день. Для наружного применения используют тыквенное масло: его массажными движениями наносят на кожу головы и волосы примерно на 30 минут, а затем смывают шампунем.
Грецкие орехи
Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, биотин, витамин Е, калий, железо, цинк, медь и белок. Эти вещества важны для здоровья кожи головы и волос, а их достаточное поступление особенно важно при дефиците питательных веществ.
Грецкие орехи можно регулярно употреблять в рамках сбалансированного рациона. Их масло также применяют наружно: наносят на кожу головы и волосы, оставляют примерно на час или на ночь, а затем тщательно смывают шампунем.
Напомним, ранее мы сообщали, как один простой ингредиент способен полностью изменить привычный вкус утреннего кофе. При этом он содержит витамин С, необходимый организму ежедневно.