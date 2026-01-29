Что есть для снижения холестерина: 7 полезных консервированных продуктов

Консервированная рыба / © Фото из открытых источников

Высокий холестерин накапливается в сосудах, затрудняет кровоток и повышает риск сердечных болезней. Специалисты напоминают: даже небольшие изменения в ежедневном меню могут существенно улучшить показатели. В частности, добавление в рацион доступных консервированных продуктов.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Консервированная фасоль

Бобовые содержат большое количество растворимой клетчатки, которая связывает «плохой» холестерин (ЛПНП) в пищеварительном тракте и помогает выводить его из организма. Исследования показывают, что ежедневная порция фасоли может снижать уровень ЛПНП. Кроме того, один стакан бобовых дает примерно 15 г белка и помогает дольше оставаться сытым. Консервированная фасоль удобна в использовании — ее добавляют в салаты, гарниры или блюда с крупами.

Консервированная тыква

Тыквенное пюре содержит 7 г клетчатки на стакан и ряд полезных микроэлементов. Важно выбирать именно чистое тыквенное пюре, а не начинку для пирога, в которую часто добавляют сахар. Благодаря растворимой клетчатке тыква способствует снижению уровня ЛПНП.

Консервированный шпинат

Стакан такого шпината содержит 5 г клетчатки и антиоксидант лютеин, который уменьшает риск сердечного приступа и инсульта. Хотя свежий шпинат более питательный, консервированный вариант — простой способ получить дополнительную порцию зелени.

Рыбные консервы

Тунец, лосось или сардины обеспечивают организм омега-3 жирными кислотами и белком. Регулярное употребление такой рыбы помогает повысить «хороший» холестерин (ЛПВП), который выводит избыток ЛПНП. Омега-3 также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

Консервированные помидоры

Помидоры содержат клетчатку и ликопин — антиоксидант, который уменьшает воспаление и замедляет накопление ЛПНП в сосудах. Для ежедневного рациона рекомендуют выбирать консервацию без добавления соли, поскольку избыток натрия может повышать давление.

Консервированные груши

В стакане груш в собственном соке или воде — около 4 г клетчатки. Преобладает именно растворимая клетчатка, которая доказано снижает ЛПНП. Важно избегать вариантов в сиропе, ведь избыток сахара негативно влияет на уровень холестерина.

Консервированная окра

Овощ богат слизистым веществом — муциладж, который может связывать холестерин и способствовать его выведению. Окру добавляют в супы, рагу или блюда из макарон.

Кроме включения полезных консервированных продуктов, врачи рекомендуют:

ограничить насыщенные и трансжиры;

регулярно употреблять рыбу и источники омега-3;

увеличить количество растворимой клетчатки;

делать акцент на растительной пище;

сократить соль и алкоголь;

поддерживать ежедневную физическую активность.

