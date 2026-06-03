Что есть для снижения холестерина: четыре доступных продукта, которые защитят сердце и сосуды

Фото иллюстративное / © Pixabay

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Борьба с высоким уровнем холестерина обычно ассоциируется с приемом лекарств, однако коррекция диеты и образа жизни имеет не меньшее значение. Известный британский врач рассказал, какие именно продукты стоит всегда держать на кухне, чтобы эффективно контролировать этот показатель и заменить вредные перекусы полезными альтернативами.

Об этом пишет Daily Express.

Британский хирург Каран Раджан назвал несколько обязательных продуктов, которые он обязательно держал бы в своем рационе для снижения и контроля высокого холестерина.

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Ягоды

По словам врача, ягоды содержат много полифенолов, в частности антоцианов, которые стимулируют выработку желчных кислот. Благодаря этому организм начинает активнее выводить лишний холестерин.

Медик также отметил, что такие вещества работают как антиоксиданты, защищая стенки сосудов и мешая окислению так называемого плохого холестерина (ЛПНП). Лучшим вариантом для здорового перекуса станут клубника, малина или черника.

Их легко найти в любом магазине, причем для экономии можно покупать неидеальные на вид плоды, которые часто продают со скидками.

Семена

По словам британского врача, в семенах есть полезные жиры, которые «уменьшают всасывание холестерина в кишечнике» и «уменьшают синтез жира в печени». Эти соединения работают вместе, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина, одновременно повышая или защищая уровень «хорошего» холестерина.

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Для того, чтобы контролировать уровень холестерина, врач советует выбирать семена чиа, тыквы, кунжута и подсолнечника и добавлять их в свои ежедневные блюда.

Фасоль и чечевица

Каран Раджан объясняет, что фасоль и чечевица содержат ферментированные волокна, которые тормозят выработку холестерина в печени. Растительные белки в их составе также помогают организму эффективнее выводить вредные липопротеиды низкой плотности.

Нут, соя, чечевица и различные виды фасоли прекрасно справляются с этой задачей. Британские медики считают даже обычную консервированную печеную фасоль полезным продуктом, ведь всего полбанки покрывает треть суточной нормы клетчатки. К тому же томатный соус в таких консервах богат ликопеном — мощным антиоксидантом, который поддерживает сердце.

Однако стоит быть внимательными при выборе консервации, поскольку соус часто содержит много соли и сахара. Лучше всего покупать варианты с уменьшенным количеством этих примесей и не сочетать бобовые с жирными продуктами вроде бекона, сыра или колбас, чтобы не сводить на нет всю пользу для сосудов.

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Овсянка

Каран Раджан называет овсянку идеальным вариантом для завтрака. Она богата бета-глюканом — растворимой пребиотической клетчаткой, которая прекрасно снижает уровень холестерина. Это вещество образует в организме особый гель, который связывает желчные кислоты и выводит их. В результате организму приходится активно забирать вредный холестерин из крови, чтобы выработать новую желчь.

В то же время врач отмечает, что прежде чем менять свой рацион, стоит проконсультироваться со своим семейным врачом.

Ранее диетологи назвали молочный продукт, который стоит включать в ежедневный рацион.

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