Что есть для ясности мыслей и хорошей памяти: этот продукт есть в каждом магазине

Регулярное употребление черного риса может помогать сохранять память и снижать уровень воспаления людей постарше.

Об этом пишет Food&Function (F&F).

В эксперименте приняли участие 24 человека в возрасте от 50 до 77 лет. В течение восьми дней участники ежедневно съедали порцию черного риса, богатого антоцианами, а затем — в другой период — такое же количество обычного коричневого риса. После каждого этапа ученые оценивали память, внимание, быстроту мышления и анализировали показатели воспаления в крови.

Результаты показали, что после недели питания черным рисом у участников улучшились показатели словесной памяти и рабочей памяти. Одновременно у них снизился уровень интерлейкина-6 — маркера хронического воспаления, ранее связываемого с возрастным ухудшением когнитивных функций.

Авторы предполагают, что ключевую роль играет противовоспалительное действие антоцианов — природных растительных пигментов, придающих черному черту темного цвета.

Чем еще полезен черный рис

Черный рис содержит значительное количество антиоксидантов, способствующих борьбе со стрессом в организме. Антиоксиданты помогают снижать риск развития хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака и заболевания, связанные со старением. Они также способствуют поддержанию здоровья кожи и в целом укрепляют иммунную систему.

Черный рис имеет низкий гликемический индекс, что означает, что медленно расщепляется и повышает уровень сахара в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом или стремящимся контролировать свой уровень сахара в крови. Черный рис придает стабильную и длительную энергию, что помогает избежать резких колебаний уровня сахара в крови и обеспечивает устойчивость в течение дня.

