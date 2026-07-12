Что есть для здоровья печени — эти овощи есть в каждом магазине

Брокколи / © Pixabay

Реклама

Для здоровья печени полезны продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой, а также полезные жиры.

Доктор Джозеф Салхаб назвал топ-3 овощей для здоровья печени, пишет eVnExpress.

Брокколи

Как представитель семьи крестоцветных, брокколи хорошо известна своими свойствами для защиты печени. Она богата сульфорафанами, природными соединениями, которые помогают в процессах детоксикации печени. Исследование 2015 года показало, что экстракт ростков брокколи значительно снижает уровень АЛТ (аланин-аминотрансферазы) и γ-ГТФ (гамма-глутамилтранспептидазы) у мужчин с жировой болезнью печени, что приводит к улучшению функции печени.

Реклама

Согласно WebMD, брокколи также может помочь защитить от стеатотических заболеваний печени, связанной с метаболической дисфункцией (MASLD), состояния, при котором жир накапливается в печени. Тем, кто не любит брокколи, доктор Салхаб предлагает альтернативы, такие как капуста, кале или брюссельская капуста, имеющие аналогичные преимущества для печени.

Свекла

Свекла содержит беталаины, соединения, отвечающие за его насыщенный красный цвет. Эти беталаины помогают уменьшить оксидативный стресс в печени и способствуют ее заживлению.

По словам врача, свекла особенно полезна для людей с заболеваниями печени, такими как жировая дистрофия печени. Метаанализ 2023 года показал, что добавки свекловичного сока значительно снижают уровень печеночных ферментов.

Артишоки

Артишоки — это мощный овощ, богатый антиоксидантами. Они содержат полифенолы, кверцетин, рутин, витамин С, лютеолин и силимарин — соединения, известные тем, что защищают клетки печени от окислительного повреждения и борются с воспалением. Доктор Салхаб описывает артишоки как один из лучших продуктов для здоровья печени благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Реклама

Артишоки также содержат цианурин, мощный антиоксидант, который помогает регенерировать клетки печени и улучшает выработку желчи, что способствует расщеплению жиров и выведению токсинов.

Печень — самый большой орган человеческого организма, выполняющий более 500 жизненно важных функций, включая переваривание белка, хранение минералов, выработку желчи и фильтрацию крови. Однако заболевания печени возрастают по всему миру, и корректировка рациона играет ключевую роль в поддержании здоровья печени.

Раньше мы писали о признаках, если ваша печень требует внимания. Больше об этом читайте в новости.

Новости партнеров