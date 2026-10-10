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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Что есть для здоровья сердца: кардиолог назвала 7 лучших перекусов

Обычный перекус может быть не только вкусным, но и полезным для сердца. Эксперты объяснили, какие семь вариантов стоит выбирать чаще и почему следует уделять особое внимание белку.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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7 лучших перекусов для здоровья сердца — советы кардиолога

7 лучших перекусов для здоровья сердца — советы кардиолога / © pexels.com

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются распространенной проблемой, однако поддерживать здоровье сердца можно, в частности, благодаря повседневным пищевым привычкам. Кардиолог и диетолог назвали семь вариантов перекусов, на которые стоит обратить внимание.

Об этом пишет Express со ссылкой на кардиолога-профилактиста Трейси Паешке и диетолога-кардиолога Мишель Рутенштейн.

По словам Паешке, важно не только количество белка в рационе, но и то, из каких продуктов человек его получает. Специалистка советует по возможности чаще выбирать растительные источники белка.

Она отметила, что потребление растительного белка связывают с более низкими показателями сердечно-сосудистой и общей смертности. В то же время животный белок, особенно из переработанного и красного мяса, может иметь нейтральную или отрицательную связь со здоровьем.

В пользу такого подхода свидетельствует и исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition. Учёные наблюдали за более чем 200 тысячами человек в течение трёх десятилетий и установили, что более высокая доля растительного белка по сравнению с животным была связанасвязана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.

Диетолог Мишель Рутенштейн подчеркнула, что белок необходим не только для поддержания мышечной массы. Он также помогает контролировать уровень сахара в крови, дольше сохранять чувство сытости и поддерживать здоровый вес.

В то же время специалистка предупредила, что переходить на высокобелковую диету не обязательно. Более важными являются качество источников белка и сбалансированность рациона в целом.

Среди растительных источников белка Паешке назвала фасоль и другие бобовые, чечевицу, орехи, семена, киноа, тофу, темпе и сейтан.

Семь перекусов для здоровья сердца

Эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие варианты:

  • эдамаме;

  • хумус с морковью, огурцом или другими овощами;

  • несоленые грецкие орехи, фисташки или миндаль;

  • яблоко с ореховой пастой;

  • греческий йогурт с ягодами и/или орехами;

  • жареный нут;

  • консервированный лосось с цельнозерновыми крекерами.

В то же время следует отметить, что ни один отдельный продукт не способен самостоятельно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, ранее эксперты рассказали о лечебных свойствах популярного продукта, который можно найти в любом магазине.

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