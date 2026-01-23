Что есть с утра для здоровья сердца: 10 завтраков, которые советуют эксперты

Блины / © Фото из открытых источников

Завтрак может стать простым шагом к лучшему здоровью сердца, если выбирать продукты с клетчаткой, антиоксидантами, постным белком и полезными жирами. Эксперты напоминают: цельнозерновые, фрукты, бобовые, орехи и молочные ферментированные продукты помогают контролировать холестерин, уровень сахара и воспаление. На основе этих рекомендаций — подборка из десяти вариантов, которые разнообразят утренний рацион без классической овсянки.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Цельнозерновые блины с клубникой предлагают мягкий старт дня: в каждом маленьком блине — 120 ккал и 3 г клетчатки. Использование грубой муки и добавление овса усиливает пользу для пищеварения, а свежая клубника добавляет антиоксидантов и витамина С.

Еще один вариант — овсяные батончики с авокадо и ягодами. Один батончик содержит 152 ккал и 4 г клетчатки. Овес снижает уровень «плохого» холестерина, авокадо обеспечивает мононенасыщенные жиры, а ягоды — мощные антиоксиданты.

Сытным может быть и завтрак буррито с яйцом, черной фасолью и авокадо. В порции — 289 ккал и 10 г клетчатки. Комбинация животного белка, полезных жиров и растительной клетчатки работает на стабильную энергию и здоровое сердце, особенно если выбрать цельнозерновую тортилью.

Классические чилакилес в более полезной вариации тоже могут поддержать здоровье сердца: черная фасоль обеспечивает растворимую клетчатку, которая помогает выводить холестерин. В ¾ стакана — 235 ккал и 4 г клетчатки.

Греческий йогурт с цельнозерновыми хлопьями и ягодами остается одним из самых простых вариантов. Такая комбинация обеспечивает 287 ккал и 4 г клетчатки, а также дает белок, антиоксиданты и естественную сладость. Исследования указывают: ферментированные молочные продукты могут способствовать нормализации давления.

Цельнозерновой английский маффин с арахисовой пастой и яблоком — еще одна питательная альтернатива. В порции — 383 ккал и 7 г клетчатки. Ненасыщенные жиры орехов, клетчатка зерна и фруктов обеспечивают стабильную энергию без избытка насыщенных жиров.

Для тех, кто хочет заменить кашу, подойдет киноа с корицей и персиками. Это цельное зерно с полноценным белком, 254 ккал и 4 г клетчатки на порцию. Корицу связывают с лучшим контролем уровня глюкозы, а персики добавляют антиоксидантов.

Киш с индейкой и шпинатом — более легкий вариант запеченного блюда: 136 ккал и 3 г клетчатки в двух дольках. Нежирная индейка уменьшает количество насыщенных жиров, а шпинат добавляет калий, который способствует снижению давления.

Для быстрого варианта подойдут фрукты с йогуртовым соусом с медом и ванилью. В порции — 194 ккал и 3 г клетчатки. Это способ получить белок без лишних сахаров из утренней выпечки.

Завершает подборку бублик с копченым лососем и авокадо. В таком завтраке — 386 ккал и 4 г клетчатки. Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспаление и триглицериды, а цельнозерновой бейгл и авокадо делают блюдо более сбалансированным.

