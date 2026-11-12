Что есть вечером, чтобы не тянуло на сладкое: пять сытных идей от диетолога

Вечернюю тягу к сладкому можно унять правильным ужином. / © Фото из открытых источников

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Десятый вечер. Все дела наконец-то закончились, можно устроиться на диване и посмотреть сериал. Но как только в доме становится тихо, почему-то упоминается шоколад в шкафчике, печенье в кухонной тумбочке или что-нибудь вкусненькое в холодильнике. Знакомая ситуация? Иногда причина этой вечерней тяги к еде гораздо проще, чем кажется: в течение дня мы просто недостаточно поели.

Об этом диетолог Таня Фантине рассказала на портале G4Food. Она предлагает пять вариантов сытного ужина и объясняет, как распознать настоящий голод.

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Почему вечером так хочется сладкого

Представим: человек поужинал в 19:00, а ложиться спать собирается только в 23:30 или в полночь. Прошло четыре-пять часов, и естественно, что снова появляется голод. Особенно если ужин был скромным, обед — на скорую руку, а в течение дня приходилось постоянно откладывать пищу на потом.

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Диетология обращает внимание на распространенную ошибку тех, кто пытается похудеть: люди сознательно едят мало, надеясь поскорее увидеть результат. Например, салат из двух помидоров, небольшого количества сыра и зелени может казаться идеальным легким ужином. Но если через два часа после него хочется обыскивать кухонные шкафчики в поисках печенья, возможно, организму просто не хватило пищи.

Сытный ужин должен совмещать белки, овощи, умеренное количество углеводов и немного жиров. Белковые продукты помогают дольше оставаться сытыми, овощи добавляют объем и клетчатку, а картофель, рис и хлеб не нужно вычеркивать из вечернего меню только потому, что на улице уже темно.

Для человека, стремящегося похудеть, автор приводит возможный ориентир — ужин примерно на 350–400 ккал из 40 г белка. Но это не универсальная норма: потребности зависят от тяжести, физической активности, состояния здоровья и общего рациона. Кому-то на самом деле нужна более питательная порция.

Пять вариантов ужина, после которых не так тянет к печенью

Диетология предлагает простые комбинации продуктов, не требующих сложного приготовления. Все количества мяса и рыбы указаны для готового продукта.

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1. Куриное филе с запеченным картофелем и салатом

150 г куриного филе на гриле;

150 г запеченного картофеля без растительного масла;

салат из помидоров и огурцов;

1 чайная ложка оливкового масла.

Простой вариант из доступных продуктов. Картофель хорошо насыщает, особенно в сочетании с белком и свежими овощами.

2. Белая рыба с рисом и овощами

200 г белой рыбы, запеченной в духовке;

120 г вареного риса;

200 г кабачка или брокколи;

5 г оливкового масла.

Такое сочетание подойдет для вечера, когда хочется чего-то не слишком тяжелого, но питательного. Рыбу можно запечь с любимыми специями, а овощи приготовить на пару или припустить на сковороде.

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3. Цельнозерновой лаваш с индейкой и йогуртовым соусом

100 г готового филе индейки;

1 цельнозерновой лаваш весом 50 г;

80 г греческого йогурта с жирностью 2%;

помидоры, огурцы и листья салата.

Это вариант для тех, кому после работы совсем не хочется долго стоять у плиты. Индейку, курицу или нежирную свинину можно приготовить заранее и несколько дней хранить в холодильнике. Для соуса достаточно смешать йогурт с небольшим количеством чеснока или укропа.

4. Омлет с сыром и цельнозерновым хлебом

1 целое яйцо;

150 г яичных белков;

100 г нежирного кисломолочного творога;

40 г цельнозернового хлеба;

помидоры или сладкий перец.

Еще один вариант для позднего возвращения домой. Мясо не обязательно должно быть главным источником белка в каждый ужин: яйца и молочные продукты тоже помогают сделать блюдо питательным.

5. Тунец с хумусом, хлебом и овощами

120 г тунца в собственном соке без жидкости;

70 г хумуса;

35 г цельнозернового хлеба;

огурцы, помидоры и сладкий перец.

Этот ужин можно собрать буквально через пять минут из продуктов, которые часто уже есть в холодильнике. Не нужно каждый вечер готовить что-нибудь сложное, чтобы нормально поужинать.

Что делать, если ужин был сытным, а холодильник все равно зовет

Бывает и так: ужин уже давно позади, голода вроде бы нет, но перед телевизором все равно хочется что-то жевать. Здесь следует различать физический голод и желание немного поднять себе настроение.

Усталость, стресс, скука, одиночество или распространенная привычка вознаграждать себя вкусностями после сложного дня тоже могут подталкивать к холодильнику. Американская ассоциация сердца объясняет, что сильные эмоции нередко становятся триггерами так называемого эмоционального питания.

Диетология предлагает перед тем, как открыть холодильник, на минуту остановиться и спросить себя: «Я действительно голодна или просто хочу чувствовать себя лучше?». Если голод есть — небольшой перекус вполне нормальный. Не нужно ссорить себя за кусочек хлеба, йогурт или даже шоколад.

А если за едой скрывается усталость или желание отдохнуть, можно попытаться удовлетворить именно эту потребность: принять душ, выпить чаю, почитать, поговорить с близким человеком или просто побыть в тишине несколько минут.

Есть еще одна хитрость — разорвать связь между телевизором и привычным перекусом. Если каждый вечер сериал сопровождается орешками, чипсами или печеньем, самое начало просмотра со временем может вызвать желание что-то пожевать. Можно оставить любимый сериал, но сменить ритуал: сесть в другом месте, занять руки рукоделием или налить себе чаю. Иногда именно такое небольшое изменение помогает избавиться от автоматической привычки.

Действительно ли нужно ужинать до семи вечера

Правило не есть после 18:00 или обязательно ужинать в 19:00 не подходит всем. Если человек ложится спать в полночь, вполне может поужинать в 20:00 — важнее не наедаться прямо перед сном.

Диетология советует оставлять примерно два-три часа между ужином и отдыхом, особенно людям, имеющим рефлюкс или испытывающим дискомфорт после еды. Но это не значит, что каждый должен подстраивать свое расписание под один универсальный час.

Следует также помнить о сне. Когда мы засиживаемся до полуночи, хотя уже в десять чувствуем усталость, появляется еще несколько часов для перекусов перед телевизором. Недосыпание тоже может влиять на аппетит и пищевые привычки, хотя реакция организма у разных людей неодинакова.

Следует также помнить о сне. Когда мы засиживаемся до полуночи, хотя уже в десять чувствуем усталость, появляется еще несколько часов для перекусов перед телевизором. Недосыпание тоже может влиять на аппетит и количество пищи, которую мы употребляем, хотя результаты исследований не всегда однозначны. Это показал обзор научных работ, опубликованный в журнале Journal of Sleep Research: в отдельных экспериментах после ущемления сна люди потребляли больше калорий, но усиление ощущения голода наблюдалось не всегда.

Главное — не превращать вечернюю еду в очередной запрет. Сытно поесть в течение дня, не пропускать обед, выбрать полноценный ужин и позволить себе небольшой перекус при необходимости — гораздо более умная стратегия, чем каждый вечер бороться с желанием съесть что-нибудь сладкое.

Вечерние привычки, питание и борьба с перееданием

Не каждый поход в холодильник означает, что организму нужны дополнительные калории. Иногда мы едим от скуки, стресса или просто по привычке. Помочь разобраться в таких ситуациях может осознанное питание: в частности, умение замечать настоящий голод, не есть автоматически перед экраном и не торопиться во время еды.

В то же время, не стоит отказываться от ужина ради похудения или вычеркивать из рациона картофель, рис и хлеб после определенного часа. Важнее правильно распределять пищу в течение дня и не доводить себя до сильного голода. Именно сытные продукты без жестких запретов помогают сделать питание более сбалансированным и уменьшить риск вечернего переедания.

А если вечерние перекусы затягивают до полуночи, стоит позаботиться и об отдыхе. Постоянные мысли о делах, телефоне и тревожном информационном потоке могут мешать уснуть даже после изнурительного дня. Три вечерних привычки для более легкого засыпания помогают постепенно уменьшить напряжение и подготовиться к ночному отдыху.

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