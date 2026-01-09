Что есть во время простуды: 15 продуктов для более быстрого восстановления

Простуда / © Pexels

Во время простуды аппетит часто исчезает, но правильно подобранные блюда могут облегчить симптомы и поддержать иммунитет. Продукты с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами способны уменьшить воспаление, ускорить восстановление организма и даже снизить риск повторных простуд в будущем.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Среди продуктов, которые чаще всего советуют во время простуды, — куриный суп. Он не только питательный и легкий для желудка, но и помогает поддерживать водный баланс и облегчает заложенность носа благодаря теплому пару. Не менее полезны цитрусовые — апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны. Они богаты витамином C, который поддерживает иммунную систему, хотя слишком кислые соки могут раздражать горло.

Специалисты также обращают внимание на продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Черника, клюква, брокколи, зеленый чай, кале и красный лук содержат кверцетин — соединение, которое, по данным исследований, может снижать риск простуды. Подобным эффектом обладают и противовоспалительные продукты: ягоды, жирная рыба, чеснок, имбирь, лук и куркума.

Для облегчения насморка и кашля иногда советуют перец чили — капсаицин в его составе может уменьшать симптомы кашля. Имбирь и чеснок известны своими антимикробными и противовоспалительными свойствами, а ромашковый чай помогает успокоить горло и поддержать иммунитет. В то же время беременным и людям с тяжелыми аллергиями стоит сначала посоветоваться с врачом.

Отдельно специалисты упоминают мед, который может быть эффективнее некоторых сиропов от кашля, но его нельзя давать детям до года. Куркума благодаря куркумину, вишни с высоким содержанием витамина C и соединениями, улучшающими сон, морковь с бета-каротином, листовая зелень, киви и жирная рыба также входят в перечень продуктов, поддерживающих организм во время болезни.

В то же время врачи советуют на время простуды ограничить кофеин, алкоголь, сильно обработанные продукты, твердую или очень острую пищу — они могут усиливать воспаление, обезвоживать организм или раздражать горло. Что касается молочных продуктов — реакция индивидуальна: кому-то они ухудшают симптомы, а ферментированные продукты вроде йогурта могут, наоборот, быть полезными.

Медики отмечают: если симптомы простуды тяжелые, не проходят несколько дней, появляются проблемы с дыханием, высокая температура держится более трех дней или возникает сильная рвота или диарея, необходимо обратиться к врачу.

