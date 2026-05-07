Что известно о хантавирусе: как передается, сколько зараженных и есть ли вакцина

Что известно о хантавирусе / © ТСН

Уже несколько дней мир гудит о хантавирусе — это смертельно опасный вирус, который переносят грызуны и крысы. У людей вирус вызывает тяжелые заболевания лёгких или почек. Собрали все необходимое, что нужно знать о хантавирусе — откуда он начал распространяться, состояние зараженных и есть ли лечение.

Хантавирус: когда началось заражение на круизном лайнере

Во время морского круиза в Атлантическом океане три пассажира борта Hondius, вероятно, заразились хантавирусом и умерли. Это были граждане Нидерландов. Они скончались во время поездки из Аргентины в Кабо-Верде.

DW пишет, что пожилая пара из Нидерландов и немка перед смертью были заражены хантавирусом. Официальные данные свидетельствуют о том, что на корабле хантавирус обнаружили еще у одного пассажира. Сейчас он находится на лечении в Университетском госпитале Цюриха. Еще троих пациентов с подозрением на хантавирус эвакуировали.

Все, кто мог заразиться на судне, эвакуированы на лечение в Нидерланды. Об этом 6 мая заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

На борту круизного лайнера, где произошло заражение, находились около 150 пассажиров и членов экипажа. Судно находится в Кабо-Верде.

Что такое хантавирус

Хантавирус — это вирусная инфекция, которая может передаваться от животных к людям. В Европе еще не фиксировали случаи заражения от одного человека к другому. Однако в Южной Америке были случаи передачи вируса Андес, который также принадлежит к хантавирусам.

Вирус Андес встречается в Аргентине и Чили, он является единственным известным вирусом, который передается от животных человеку и между людьми. Однако исследователи до сих пор не могут доказать этот факт.

Переносчиками хантавирусов являются мыши и крысы. Они также встречаются у кротов и летучих мышей. От инфицированных животных вирус может передаться человеку через слюну животного, мочу и экскременты. Человек заражается через контакт с выделениями грызунов. Заразиться можно и путем вдыхания пыли, в которой находятся возбудители. Хантавирусы могут жить в среде до нескольких недель. Для заражения необязательно иметь прямой контакт с животным.

ВОЗ заявила, что хантавирус на борту нидерландского круизного судна MV Hondius мог передаваться редким способом: от человека к человеку. Заражение могло произойти между людьми, которые жили в одной каюте или находились в тесном контакте.

Симптомы хантавируса таковы:

высокая температура, которая держится 3-4 дня;

головные боли;

боли в животе и спине;

падение артериального давления;

нарушение почечных функций;

жидкость вокруг легких.

Иногда хантавирус не имеет симптомов. Процент смертельных исходов отличается в зависимости от вида хантавируса. Даже после выздоровления этот вирус может иметь длительные последствия для здоровья человека.

Исследователи убеждены, что люди, переболевшие хантавирусом, в течение следующих нескольких лет имеют повышенные риски развития рака крови, сердечно-сосудистых болезней. В Европе, Северной и Южной Америке пока не прививают от хантавирусов. Вакцины применяются только в Китае и Южной Корее. Их действенность пока научно не доказана.

Некоторые пассажиры покинули круизный лайнер раньше: были ли они заражены

Около 40 пассажиров круизного лайнера, пострадавшего от вспышки смертельного хантавируса, высадились раньше. Они вышли на отдаленном острове Святой Елены в Южной Атлантике. Это произошло уже после того, как на лайнере скончался первый пассажир. Об этом пишет NPR.

В Министерстве иностранных дел Нидерландов рассказали, что лайнер покинула и жена погибшего пассажира. Нидерландская круизная компания сообщила, что голландка сошла с корабля вместе с телом своего супруга на острове Святой Елены. Позже она вылетела в Южную Африку коммерческим самолетом. Женщина умерла, потеряв сознание в аэропорту Йоханнесбурга.

В компании не подтвердили, сошел ли с круизного лайнера кто-нибудь еще. Власти Южной Африки и Европы пытаются отследить пассажиров, которые сошли с лайнера и могут быть заражены.

Как стало известно 6 мая, один из граждан Нидерландов, скончавшийся от хантавируса на круизном лайнере, недолго находился на борту самолета KLM в Йоханнесбурге 25 апреля 2026 года. Из-за его здоровья экипаж не позволил пассажиру путешествовать этим рейсом. Именно этот пассажир позже умер в Йоханнесбурге.

Речь идет о рейсе KL592 из Йоханнесбурга (JNB) в Амстердам (AMS), который вылетал 25 апреля в 23:15 по местному времени. Людей, путешествовавших по этому рейсу или вылетавших в этот день из аэропорта Йоханнесбурга, просят пройти тесты на хантавирус.

Испания примет лайнер после вспышки хантавируса

Правительство Испании согласилось принять судно MV Hondius на Канарских островах из-за вспышки хантавируса на борту. Сейчас судно находится в Кабо-Верде, где специалисты ECDC проводят осмотр пациентов для срочной эвакуации.

Поскольку у Кабо-Верде нет ресурсов для такой операции, остальные экипажи и пассажиры прибудут на острова через несколько дней, а тяжелобольного врача судна доставят спецрейсом.

Принятие людей будет проходить по строгому протоколу ВОЗ и ECDC: для осмотра, лечения и последующей репатриации выделят отдельные помещения и транспорт, чтобы исключить контакт с местным населением.

Хантавирус, хотя и не передается так быстро, как COVID-19, однако может вызвать тяжелые поражения легких и почек при контакте с выделениями зараженных животных.

Случаи хантавируса среди украинцев

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пять граждан Украины. По информации МИД, они являются членами экипажа. По состоянию на 4 мая зараженных хантавирусом украинцев не было.

В общей сложности на борту находятся 149 человек из 23 стран; подтверждено шесть случаев заражения, три из которых стали летальными. Погибли граждане Нидерландов.

Сейчас судно стоит на якоре в Кабо-Верде, а пассажиры остаются на борту для предотвращения распространения инфекции. Украинские дипломаты в Нидерландах и ЮАР держат ситуацию на контроле и поддерживают связь с компанией-оператором. Сообщений о неудовлетворительном состоянии здоровья не поступало.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинских пассажиров с лайнера проверят на наличие вируса на Канарских островах. У пятерых украинцев пока симптомы не выявлены.

«По состоянию на утро 7 мая судно следует к Канарским островам, Испания. Прибытие намечено на 9 мая. По прибытии судна будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа», — сообщили в МИД.

