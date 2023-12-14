Что лечит касторовое масло: 5 способов применения – вы будете приятно удивлены результатом

Не единственным ростом волос – касторовое масло можно применять еще многими способами. Это универсальное копеечное средство, которое поможет в решении ряда проблем, связанных со здоровьем кожи. Рассказываем, как можно использовать касторовое масло для восстановления и заживления своей кожи.

Увлажнение кожи

Касторовое масло обладает питательным действием, поэтому станет прекрасным средством для увлажнения сухой кожи, особенно в морозную погоду. Для увлажнения кожи лица нужно наносить масло в небольшом количестве перед сном. За ночь ваша кожа станет гладкой и шелковистой. Кроме того, средство обладает антибактериальными свойствами, поэтому отлично поможет в лечении акне и уменьшит воспаление кожи. Если касторовое масло использовать как косметическое средство регулярно, можно добиться невероятных результатов. Ваша кожа будет ровной, чистой и эластичной.

Стимуляция роста бровей и ресниц

Для того, чтобы ваши ресницы и брови хорошо росли и были густыми, можно воспользоваться касторовым маслом. Надо взять ватную палочку и нанести на нее небольшое количество средства на брови и ресницы. Процедуру следует проводить каждый день, пока не добьетесь результата.

Мягкая чистка лица

Для того чтобы очистить свое лицо от ороговевших клеток, смешайте касторовое масло с маслом жожоба или сладкого миндаля. Такая эффективная смесь поможет удалить все омертвевшие клетки из кожи вашего лица. Легкими массирующими движениями нанесите смесь масел на лицо, а затем смойте все теплой водой, применяя губку. Такое чистящее средство будет безопасным для всех типов кожи.

Устранение шрамов и растяжек

Чтобы исчезли все шрамы и растяжки на коже, нужно нанести немного касторового масла на необходимые участки массирующими движениями. Регулярное применение этого средства стимулирует регенерацию кожи, помогая исчезновению шрамов и растяжек.

Оздоровление пяток

Если у вас есть проблема сухости и трещин на пятках, здесь поможет касторовое масло, которое применяется как успокаивающее и омолаживающее средство для кожи ног. Перед сном нанесите масло на пятки и наденьте чистые носки. При условии регулярного применения у вас исчезнут все трещины на пятках, а кожа омолодится и станет гладкой.

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