Что лучше не есть, чтобы похудеть: перечень вредных продуктов

Важно построить свой рацион так, чтобы еда оставалась источником радости / © pixabay.com

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Наша повседневная жизнь полна вкусностей и соблазнов, но, как мы все знаем, нездоровое питание может привести к разным проблемам со здоровьем и совершенно точно не позволит похудеть.

Итак, каких продуктов следует избегать, если хотите похудеть быстрее:

Макароны — особенно с соусом или сыром

Сосиски, бекон, ветчина — это обработанное мясо можно употреблять не более 70 г в день

Жареная курица — в любом виде содержит много калорий

Пицца — «взрывное» количество калорий

Торты и пирожные — с ними можно легко набрать вес

Фастфуд — все знают о вредности этих продуктов

Мороженое , круассаны, чипсы, сладкие напитки

Кокосовое масло давно рекламируется как более здоровая альтернатива оливковому или растительному маслу, поскольку содержит много насыщенных жиров. Однако следует следить за дозами при употреблении кокосового масла.

Сахар — многие из нас добавляют сахар в чай и кофе, что приводит к повышенному риску диабета и сердечным заболеваниям

Хлебобулочные изделия — в любой выпечке, как это ни досадно, содержится очень много калорий. Именно поэтому хлеб занимает почетное место в списке продуктов, которые не стоит есть, чтобы похудеть. Особенно если он приготовлен на дрожжах, нарушающих микрофлору кишечника, тем самым отрицательно влияя на обменные процессы в организме

Белый рис — большинство из нас считают этот продукт малокалорийным и очень полезным. Но на самом деле белый рис — это многократно обработанная крупа, у которой не осталось ничего, кроме крахмала. А он, в свою очередь, способствует набору лишнего веса. Поэтому смело вносим белый рис в перечень того, что нельзя есть во время похудения.

Картофель — овощ содержит много крахмала, что способствует набору лишнего веса. Изредка можно баловать себя печеной картошкой — готовьте ее в фольге, прямо в кожуре, так будет гораздо полезнее

Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.