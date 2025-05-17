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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Что лучше не есть, чтобы похудеть: перечень вредных продуктов

Во время похудения существуют важные нюансы, которые определяют, как сделать питание не только полезным, но и приятным.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Важно построить свой рацион так, чтобы еда оставалась источником радости

Важно построить свой рацион так, чтобы еда оставалась источником радости / © pixabay.com

Наша повседневная жизнь полна вкусностей и соблазнов, но, как мы все знаем, нездоровое питание может привести к разным проблемам со здоровьем и совершенно точно не позволит похудеть.

Итак, каких продуктов следует избегать, если хотите похудеть быстрее:

  • Макароны — особенно с соусом или сыром

  • Сосиски, бекон, ветчина — это обработанное мясо можно употреблять не более 70 г в день

  • Жареная курица — в любом виде содержит много калорий

  • Пицца — «взрывное» количество калорий

  • Торты и пирожные — с ними можно легко набрать вес

  • Фастфуд — все знают о вредности этих продуктов

  • Мороженое, круассаны, чипсы, сладкие напитки

  • Кокосовое масло давно рекламируется как более здоровая альтернатива оливковому или растительному маслу, поскольку содержит много насыщенных жиров. Однако следует следить за дозами при употреблении кокосового масла.

  • Сахар — многие из нас добавляют сахар в чай и кофе, что приводит к повышенному риску диабета и сердечным заболеваниям

  • Хлебобулочные изделия — в любой выпечке, как это ни досадно, содержится очень много калорий. Именно поэтому хлеб занимает почетное место в списке продуктов, которые не стоит есть, чтобы похудеть. Особенно если он приготовлен на дрожжах, нарушающих микрофлору кишечника, тем самым отрицательно влияя на обменные процессы в организме

  • Белый рис — большинство из нас считают этот продукт малокалорийным и очень полезным. Но на самом деле белый рис — это многократно обработанная крупа, у которой не осталось ничего, кроме крахмала. А он, в свою очередь, способствует набору лишнего веса. Поэтому смело вносим белый рис в перечень того, что нельзя есть во время похудения.

  • Картофель — овощ содержит много крахмала, что способствует набору лишнего веса. Изредка можно баловать себя печеной картошкой — готовьте ее в фольге, прямо в кожуре, так будет гораздо полезнее

Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
127
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