- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 2 мин
Что лучше не есть, чтобы похудеть: перечень вредных продуктов
Во время похудения существуют важные нюансы, которые определяют, как сделать питание не только полезным, но и приятным.
Наша повседневная жизнь полна вкусностей и соблазнов, но, как мы все знаем, нездоровое питание может привести к разным проблемам со здоровьем и совершенно точно не позволит похудеть.
Итак, каких продуктов следует избегать, если хотите похудеть быстрее:
Макароны — особенно с соусом или сыром
Сосиски, бекон, ветчина — это обработанное мясо можно употреблять не более 70 г в день
Жареная курица — в любом виде содержит много калорий
Пицца — «взрывное» количество калорий
Торты и пирожные — с ними можно легко набрать вес
Фастфуд — все знают о вредности этих продуктов
Мороженое, круассаны, чипсы, сладкие напитки
Кокосовое масло давно рекламируется как более здоровая альтернатива оливковому или растительному маслу, поскольку содержит много насыщенных жиров. Однако следует следить за дозами при употреблении кокосового масла.
Сахар — многие из нас добавляют сахар в чай и кофе, что приводит к повышенному риску диабета и сердечным заболеваниям
Хлебобулочные изделия — в любой выпечке, как это ни досадно, содержится очень много калорий. Именно поэтому хлеб занимает почетное место в списке продуктов, которые не стоит есть, чтобы похудеть. Особенно если он приготовлен на дрожжах, нарушающих микрофлору кишечника, тем самым отрицательно влияя на обменные процессы в организме
Белый рис — большинство из нас считают этот продукт малокалорийным и очень полезным. Но на самом деле белый рис — это многократно обработанная крупа, у которой не осталось ничего, кроме крахмала. А он, в свою очередь, способствует набору лишнего веса. Поэтому смело вносим белый рис в перечень того, что нельзя есть во время похудения.
Картофель — овощ содержит много крахмала, что способствует набору лишнего веса. Изредка можно баловать себя печеной картошкой — готовьте ее в фольге, прямо в кожуре, так будет гораздо полезнее
Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.