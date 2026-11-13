Кофе или черный чай — что лучше пить утром, чтобы взбодриться / © Credits

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Утренний кофе помогает быстро проснуться, однако после прилива энергии может наступить усталость. Черный чай действует иначе и может стать альтернативой для тех, кто плохо переносит кофеин. Диетолог объяснила, чем отличаются эти напитки и кому стоит пересмотреть свои утренние привычки.

Об этом пишет Doctissimo.

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Чем отличается воздействие кофе и черного чая

Несмотря на то, что оба напитка помогают взбодриться, количество кофеина в них различно. В частности, в 200 мл фильтр-кофе его содержание колеблется от 80 до 120 мг. В такой же порции черного чая — примерно 60–70 мг.

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При этом вещество, которое называют теином, ничем не отличается от обычного кофеина. Разница заключается в его концентрации и, по объяснению диетолога-нутрициолога Орлейн Фаньони, в особенностях усвоения организмом.

Диетолог отмечает, что кофе содержит мало танинов, которые могут замедлять усвоение определенных соединений. Поэтому кофеин быстро попадает в кровь, и человек вскоре после употребления напитка ощущает прилив сил.

Однако за таким приливом энергии иногда следует обратный эффект. Бодрость сменяется усталостью, могут возникать чувство голода и проблемы с концентрацией. Из-за этого некоторые снова тянутся к кофе, чтобы вернуть ощущение энергичности.

Особенно заметными такие изменения могут быть для людей с повышенной тревожностью или чувствительностью к кофеину.

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Почему черный чай может быть лучшим выбором

В отличие от кофе, черный чай богат танинами. По словам Орлейн Фаньони, эти вещества способствуют более медленному усвоению кофеина, благодаря чему стимулирующий эффект проявляется постепенно.

То есть после чая человек может не почувствовать такого сильного прилива бодрости, как после кофе, зато и последующее утомление будет менее резким.

Именно поэтому черный чай может больше подойти тем, кто после кофе жалуется на учащенное сердцебиение, нервозность или колебания уровня энергии. Кроме того, по словам специалиста, после него реже возникает желание выпить ещё одну чашку через несколько часов.

Впрочем, у черного чая есть и недостаток. Он ухудшает усвоение железа, поэтому людям с анемией, беременным и женщинам с обильными менструациями не рекомендуется употреблять его в больших количествах.

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Как отказаться от кофе без неприятных симптомов

Тем, кто решил заменить кофе чаем, диетолог не советует делать это за один день. Организм привыкает к регулярному поступлению кофеина, поэтому внезапный отказ от него может сопровождаться головной болью, раздражительностью и недостатком энергии.

Вместо этого Фаньони предлагает сначала оставить привычную чашку кофе после пробуждения. А вот следующую порцию, которую человек обычно выпивает через два-три часа, уже можно заменить черным чаем.

Во второй половине дня стоит постепенно отдавать предпочтение чаю или травяным настоям. При этом после 16–17 часов специалист рекомендует избегать кофеина, поскольку он может мешать нормальному сну.

Такой постепенный переход позволяет изменить привычку без резкого ухудшения самочувствия.

Кофе или чай — что полезнее утром

По словам диетолога, отказываться от кофе всем без исключения не нужно. Оба напитка имеют свои особенности, а выбор зависит от того, как организм реагирует на кофеин.

Для тех, кому важно быстро проснуться и почувствовать прилив сил, кофе по-прежнему остается более эффективным вариантом. Если после него возникают неприятные ощущения или хочется избежать резких перепадов бодрости, стоит попробовать черный чай.

В то же время людям с дефицитом железа следует быть осторожными с количеством чая.

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