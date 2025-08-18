Что мешает похудению: медик назвала неожиданный фактор

Похудению может мешать дефицит железа в организме / © pixabay.com

Если человеку с избыточным весом не удается похудеть, стоит обратить внимание на уровень ферритина — белка, который отвечает за хранение железа в организме. Дефицит железа может быть тем фактором, который препятствует похудению.

Такой совет дала на своей странице в Instagram гастроэнтеролог Евгения Белинская.

По словам медика, дефицит железа снижает уровень гемоглобина и замедляет обмен веществ. Соответственно организм тратит меньше калорий в состоянии покоя, что делает снижение веса более медленным.

Кроме того, дефицит железа провоцирует тягу к сладкому, поскольку мозгу не хватает энергии и он требует способа быстро получить этот «энергетический субстрат».

Также телу не хватает энергии на физические нагрузки, поэтому похудение будет идти более медленными темпами.

Кроме того, железо влияет на тревожность. Когда вы съедаете что-то сладкое, то выделяется больше дофамина, серотонина и вы становитесь более радостны и тревожность отступает.

На что обратить внимание

Симптомы дефицита сначала незаметны. Самые распространенные его признаки:

постоянная усталость, слабость, чувство истощения;

головокружение или частые головные боли:

бледная или желтоватая кожа, бледные слизистые (губы, внутренняя сторона век);

учащенное сердцебиение, одышка даже при небольших нагрузках;

холодные руки и ноги, ощущение зябкости;

ломкие или тусклые волосы, выпадение волос;

сухость кожи.

Важно, что ферритин может быть в норме или даже повышен при воспалительных процессах и жировой болезни печени. Это следует учесть во время диагностики.

