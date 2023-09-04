Что можно есть после отравления, а что не стоит: как восстановить организм

Главное в случае отравления – пить много жидкости и не допускать обезвоживания. Лучше всего употреблять обычную воду, но можно пить и травяной чай.

От пищевого отравления не застрахован никто, а причиной может стать пища, в которую попали вирусы, бактерии и паразиты или продукты, содержащие токсичные вещества или пестициды. Восстановить организм после отравления помогут правильное питание и употребление большого количества воды.

Что есть после отравления и как восстановить организм – читайте на ТСН.ua.

Симптомами отравления могут стать боли в животе, тошнота, рвота, диарея и повышение температуры. При таком сценарии тело теряет много жидкости, питательных веществ и электролитов. Чтобы восстановить организм, придется придерживаться диеты, а главное – пить много воды, потому что в противном случае из-за обезвоживания будете чувствовать себя еще хуже.

Заметим, что медики не рекомендуют голодать – речь идет о правильном питании в течение 5-10 дней, а не о диете для похудения.

Что есть после отравления

Диетологи рекомендуют в первый день после отравления потреблять минимум еды. Следует пить много воды: обыкновенной кипяченой, отвара из шиповника, мятного или ромашкового чая, минеральной воды, некрепкого чая с ложкой сахара, рисового отвара. В частности, чаи из ромашки и мяты успокаивают желудок, уменьшают воспаление, сдерживают тошноту и увлажняют.

Главное правило питания после отравления – потреблять мягкие (в виде жидкости или пюре) нежирные продукты с небольшим содержанием клетчатки. Возобновить употребление пищи можно из куриного бульона без мяса. К нему можно добавить натуральные травы: имбирь, фенхель, мяту, корень солодки и т.д., которые успокаивают желудок и помогают пищеварению. Допускается и употребление жидкой каши, сваренной на воде (рисовой, гречневой, манной). Можно также съесть немного картофельного пюре, главное без масла и молока.

Важно: в первые три дня после отравления забудьте об очень соленом, сладком, остром, жареном, печеном или тушеном.

Специалисты по диетическому питанию также советуют для более легкого преодоления последствий отравления добавить к диете пробиотики. Сначала лучше употреблять пробиотики в виде препаратов, а после восстановления – в виде пищи (например, йогурт). После восстановления полезными будут кисломолочные продукты с бифидобактериями – тот же йогурт, кефир, простокваша.

На второй день после отравления можно прибегнуть к диете BRAT, то есть кукшать бананы, рис, яблочное пюре и тосты. Не запрещены и баранки, сухари, галетное печенье, вареная овсянка. В основе диеты BRAT – легкоусвояемые продукты с низким содержанием белков, жиров и клетчатки, облегчающие пищеварение. Однако такая диета создает дефицит питательных веществ и калорий, так что соблюдать ее следует не более двух дней.

Диетологи также допускают на второй день после отравления употребление небольшого количества нежирного, вареного, измельченного мяса (курятина, индейка), паровых котлет, легких постных блюд, которые не будут перегружать работу пищеварительной системы. Можно пить компоты из сухофруктов. Такой режим питания рекомендован в течение трех дней. При этом нужно есть часто и понемногу: небольшими порциями около шести раз в день.

Если вас все еще беспокоит диарея, можно пить отвары с вяжущими свойствами – шиповника, черники, черной смородины, зверобоя.

В случае улучшения самочувствия на третий день после отравления можно постепенно расширять свой пищевой рацион. Речь идет о яичном белке, отваренном белом мясе индейки или курицы, вареных или паровых фруктах и овощах.

Однако учтите – если слишком быстро разнообразить свой рацион, симптомы отравления могут вернуться. Особенно внимательно следить за своим питанием следует еще в течение двух недель после отравления, ведь полное восстановление достаточно продолжительное. Не ешьте слишком холодные или горячие блюда – так вы только будете раздражать слизистую желудка и кишечника. Пища должна быть умеренно теплой.

Что не стоит есть после отравления

В первые дни после отравления не следует употреблять в пищу продукты, вызывающие повышенное газообразование, пищу и напитки с агрессивной средой.

Не стоит есть:

сухую и очень волокнистую пищу (свежие овощи и фрукты). Заменить свежие фрукты можно запеченным в духовке яблоком или отварными и перетертыми в пюре овощами;

жареные блюда,

копчености,

колбасные изделия,

ячную и перловую каши, содержащие много клетчатки, которая раздражает слизистую желудка;

консервы,

сладости, шоколад. Заменить сахар можно небольшим количеством меда, а свежеиспеченные булочки – несдобными сухарями,

сгущенку,

молоко и кисло-молочные продукты. Они помогут восстановить микрофлору кишечника уже после выздоровления, но сразу после отравления их лучше избегать,

бобовые,

продукты из дрожжевого теста.

Не стоит пить:

крепкий черный чай,

кофе,

какао,

соки,

газированную воду,

алкоголь.

Как восстановить организм после отравления

Что можно пить при отравлении

Чтобы восстановить после отравления водно-солевой баланс организма, можно использовать питьевые электролиты (в аптеках есть соответствующие препараты).

Во время отравления происходит в основном симптоматическое лечение. То есть нет какого-либо препарата, после употребления которого сразу станет лучше. Так, если появляется повышенная температура, можно употреблять жаропонижающий ибупрофен или парацетамол. От болей в животе – обезболивающее, от сильных спазмов в животе – спазмолитики, но самостоятельно их употреблять не стоит, следует обратиться к врачу.

Можно использовать активированный уголь и другие поглощающие препараты, но их роль – не главная в лечении пищевого отравления. Лучше пить много воды и помогать организму вывести вирус самостоятельно.

Важно сразу после появления симптомов отравления сообщить о них своему семейному врачу. Он даст советы и будет контролировать ваше состояние. Если семейного врача нет, можно позвонить по телефону на 103 и проконсультироваться с диспетчером. Он оценит симптомы, даст общие рекомендации и объяснит, следует ли принимать какие-либо препараты.

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