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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Что мыть первым — волосы или тело: врачи назвали самую распространенную ошибку во время душа

Привычка сначала мыть тело, а затем голову может быть не лучшим вариантом для тех, кто подвержен проблемам с кожей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Женщина принимает душ

Мытье в душе не должно быть строгим ритуаломе может изменяться в зависимости от состояния кожи человека / © www.freepik.com/free-photo

В душе каждый имеет свой порядок действий: кто-то сначала моет голову, кто-то начинает с тела, а кто-то вообще не задумывается над последовательностью. Однако оказывается, что она может иметь значение для кожи, особенно если вы пользуетесь кондиционером, масками и другими средствами для волос.

О споре в соцсетях и разных взглядах специалистов пишет Daily Mail.

Почему микробиологиня советует начинать с волос.

Микробиологиня и доцент Университета Лестера Примроуз Фристоун убеждена: сначала нужно вымыть и кондиционировать волосы, а уже потом переходить к лицу и телу. Такой порядок она объясняет простой причиной: при смывании шампуня и кондиционера остатки средств стекают на кожу.

Поэтому после мытья головы следует последовательно очистить лицо, плечи, руки, спину и нижнюю часть тела. Так можно смыть остатки косметики, которые иначе остались бы на коже.

Это имеет значение прежде всего для людей, склонных к высыпаниям. Американская академия дерматологии предупреждает, что шампуни, кондиционеры и средства для укладки волос могут провоцировать появление прыщиков вдоль линии роста волос, на лбу и задней части шеи. Особенно это касается продуктов с содержанием масел, которые могут забивать поры.

Почему другой специалист предлагает противоположный порядок

Впрочем, единодушия среди экспертов нет. Доктор Мате Раджпут, клинический директор британской KSL Clinic, советует начинать с мытья тела, затем очищать лицо, а волосы оставлять напоследок.

По его мнению, такая последовательность помогает избежать длительного контакта кожи с остатками шампуня и кондиционера. Он также предостерегает, что накопление средств на коже головы может закупоривать волосяные фолликулы и потенциально способствовать проблемам роста волос.

Однако называть спор окончательно решенной наукой было бы преувеличением: в публикации приведены два противоположных экспертных мнения, а не результаты исследования, доказывающего преимущество одного порядка другому.

Так в какой последовательности лучше мыться

Практический вариант, особенно для людей с чувствительной кожей или склонностью к высыпаниям, начинать с волос. Сначала шампунь, затем кондиционер или маска, а после их тщательного смывания — очищение лица и тела. Так остатки средств не будут накапливаться на коже.

В то же время, не стоит воспринимать порядок мытья как строгое медицинское правило. Если у вас нет проблем с раздражениями или высыпаниями, главное — хорошо смывать косметику и не оставлять ее на коже и волосах. А людям, которые замечают прыщики на спине, плечах или у линии роста волос, стоит попытаться переносить мытье тела в завершение душа.

Помимо последовательности, значение имеют и сами средства. Очень агрессивный шампунь или горячая вода могут раздражать кожу головы, а кондиционер и маски не обязательно подходят для нанесения на корни. Поэтому правильный душ — это не сложный ритуал с десятком этапов, а, прежде всего, тщательная очистка без лишнего трения и раздражения.

Гигиена под душем: как не навредить волосам и коже

Зуд головы после мытья не всегда означает, что появилась перхоть. Иногда виновниками становятся шампунь, кондиционер или маска, раздражающие кожу или остающиеся на ней после недостаточного смывания. В то же время причиной могут быть и дерматологические проблемы, поэтому важно обращать внимание на сопутствующие симптомы — кожный зуд не следует автоматически списывать на неудачный шампунь.

Не менее важно правильно определять частоту мытья головы. Универсального графика нет: все зависит от типа волос, жирности кожи, физической активности и других индивидуальных особенностей. Слишком редкая мойка может приводить к накоплению себума, отмерших клеток и остатков косметики, а также провоцировать зуд и шелушение.

Коже тела тоже не всегда полезно стремление к идеальной чистоте. Слишком частые или продолжительные горячие души вместе с агрессивными моющими средствами могут смывать естественные защитные жиры, вызвать сухость, стянутость и раздражение. Поэтому важно замечать признаки чрезмерного очищения кожи и при необходимости изменять привычный режим купания.

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