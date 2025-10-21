Микроволновая печь / © pixabay.com

Микроволновая печь нагревает продукты с помощью неионизирующего излучения, которое заставляет молекулы в пище вибрировать и выделять тепло. Именно так происходит приготовление или разогрев пищи. Несмотря на распространенные мифы, ученые отмечают: микроволновые печи не делают пищу «радиоактивной» и не приводят к существенным потерям питательных веществ.

Магнетрон внутри прибора превращает электричество в электромагнитные волны. Они особенно активно воздействуют на молекулы воды — поэтому продукты с высоким содержанием влаги, такие как овощи или супы, прогреваются быстрее. Во время этого процесса вода внутри пищи превращается в пар, что иногда меняет текстуру блюд: овощи становятся мягче, а сухие продукты могут пересыхать, если их держать в микроволновке слишком долго.

Специалисты объясняют, что разогрев в микроволновой печи осуществляется благодаря теплопроводности: горячие внешние слои передают тепло внутрь. Поэтому большие куски пищи или мясо могут прогреваться неравномерно, если их не перемешивать или не проверять температуру.

Научные исследования подтверждают, что микроволновое приготовление помогает лучше сохранить витамин С и другие водорастворимые витамины, чем варка или жарка. Это связано с более коротким временем приготовления и более низкими температурами. В некоторых случаях даже увеличивается содержание полезных соединений, в частности антиоксидантов и резистентного крахмала, который положительно влияет на пищеварение.

Вместе с тем чрезмерный нагрев может привести к разрушению части витаминов группы B и витамина С. Поэтому эксперты советуют избегать длительного разогрева и следовать инструкциям производителя.

Что касается безопасности, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отмечает: микроволновые печи являются безопасными при условии правильного использования. Они излучают неионизирующие волны, которые не могут повредить клетки или ДНК, а следовательно, не создают риска облучения. Однако прибор с трещинами или поврежденными дверцами следует заменить, поскольку через них может происходить утечка излучения.

Также следует использовать только посуду, предназначенную для микроволновых печей. Металл, алюминиевая фольга или несертифицированный пластик могут вызвать искрение или попадание опасных химических веществ в пищу. Исследования показывают, что при нагревании в пластике может выделяться больше микропластика, чем при других способах приготовления.

Эксперты советуют дать еде несколько минут после выключения прибора — она продолжает готовиться благодаря остаточному теплу. Чтобы избежать ожогов, горячие блюда стоит доставать осторожно.

Итак, микроволновые печи являются безопасными и удобными для ежедневного использования. Они не снижают питательность пищи и, при правильном применении, даже помогают сохранить ее полезные свойства.

