Что не нужно есть на ужин, чтобы крепко спать в течение ночи — ответ экспертов

Качество нашего сна имеет важное значение для физического и психического здоровья, и то, что мы едим перед сном, может оказывать значительное влияние на качество нашего сна.

Хотя некоторые продукты могут помочь улучшить сон, другие могут его нарушить. На самом деле существует несколько продуктов и напитков, употребление которых эксперты рекомендуют избегать перед сном, если вы хотите спокойно спать ночью.

Эксперт по сну Честер Ву рассказал, что острая, жирная и насыщенная пища, а также кофеин и алкоголь следует ограничивать как можно больше на ужин, чтобы обеспечить лучший сон. Об этом пишет shefinds.com.

Узнайте больше о том, как эти вещи могут повлиять на вашу способность спокойно спать в течение ночи.

Острая, жирная и насыщенная пища

Хотя вам может понравиться наслаждаться роскошным ужином время от времени, доктор Ву предупреждает, что острая, жирная и насыщенная пища – один из самых опасных виновников плохого сна. Если у вас бессонница или вы часто просыпаетесь посреди ночи, лучше избегать таких типов ужина.

"Они являются распространенным триггером проблем с пищеварением, таких как неисправность желудочно-кишечного тракта, рефлюкс кислоты и синдром раздраженного кишечника, которые могут легко держать вас всю ночь", — предупреждает он.

Избегайте кофеина

Пожалуй, неудивительно услышать, что употребление кофеина перед сном не лучшая идея, если ваша цель — спокойный сон. Однако доктор Ву отмечает тот факт, что эффекты кофеина могут быть более длительными, чем вы думаете, что означает, что вы должны избегать не только эспрессо с десертом, но также возможно вообще отказаться от кофе, если вы хотите спать как можно лучше.

"Важно заметить, что кофеин остается в нашем организме более 12 часов после его употребления", — говорит он. Но кофе – это не единственный вопрос. "Кроме кофе, будьте внимательны к кофеину, который содержится в чае, шоколаде, кофе без кофеина и энергетических напитках", — напоминает он.

Алкоголь

Многие любят расслабиться со стаканом вина или двумя во время ужина. Однако доктор Ву говорит нам, что употребление алкоголя перед сном может нарушить его. Он рекомендует не пить алкоголь по крайней мере за несколько часов до сна.

"Отказ от алкоголя за 2-3 часа до сна дает вам больший шанс на спокойный сон, но еще лучше – не пить алкоголь вообще!", – советует доктор Ву. "Несмотря на первую сонливость, которую он может вызвать, алкоголь обычно нарушает ваш сон, приводя к частому просыпанию в течение ночи. Он также может тормозить быстрое движение глаз (БДГ), которое важно для консолидации памяти и регулирования эмоций".

Другие факторы

Кроме того, на какой стадии ужина и сколько вы едите может также влиять на качество вашего сна, замечает доктор Ву. Еда, которую вы съели перед самым сном, может привести к язве, замедлению пищеварения, нарушению биологических часов вашего организма и многое другое. По этим причинам он рекомендует ограничить ужин по крайней мере за 2-3 часа до сна, а любую пищу после этого ограничить до легкой закуски.

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"Будьте внимательны к количеству пищи, которую вы едите за час или больше до сна", — говорит он. "Хотя не существует определенного количества пищи, которая затрудняет сон, ограничите поздно вечерние приемы пищи или перекусы до менее 600 калорий, чтобы уменьшить возможность осложнения сна".

Также следует помнить, что диета может влиять на качество сна. Доктор Ву предупреждает о чрезмерном потреблении насыщенных жиров и углеводов.

"Ваша общая диета играет решающую роль в определении вашего веса, что может влиять на ваш сон разными способами", — говорит он. "Избыточный вес может увеличивать вероятность развития апноэ сна. Он может вызвать храп, который не только нарушает ваш сон, но также мешает спать находящимся рядом и слушающим его".

Окончательный вывод

Хотя качество сна зависит от многих факторов, ваша диета является одним из главных компонентов. Кроме ограничения употребления жирных, богатых специями продуктов, алкоголя и кофеина, внимание ко времени ужина и общей здоровой диеты — это еще один способ обеспечить лучший отдых ночью.

Когда вы сделаете изменения в своей диете, вы будете на шаг ближе к хорошему сну и общему состоянию здоровья.

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