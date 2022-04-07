"Что не смогли украсть, все разломали": Тодуров показал уничтоженный врагом филиал Института сердца в Ирпене

Врач показал, в каком состоянии находится медицинское оборудование, которое незадолго до войны установили в заведении.

Оккупанты уничтожили филиал Института сердца в Ирпене, сообщил директор института и заслуженный врач Украины Борис Тодуров.

"Они сломали дорогостоящее оборудование, предназначенное для обследования и лечения людей от кардиоболезней. Оккупанты жили на территории филиала, а в свободное время просто обстреливали мониторы и палаты", — сказал он и показал то, что оставили после себя россияне.

Тодуров приехал в филиал Института сердца в Ирпене и записал видео того, что от него осталось после бегства русских оккупантов из города.

"В наших корпусах стояли орки. Что не смогли украсть, все разломали. Ни одного целого аппарата и кабинета. Наших пациентов за день до прихода этих животных нам удалось вывезти в Киев", – сообщил Тодуров.

Напомним, в Ирпене российские кафиры расстреливали людей, после чего давили тела танками. Освободив город, останки погибших приходилось собирать по частям.

Также российские кафиры в Гостомеле Киевской области тренировались убивать, расстреливая мирных жителей. В поселке нашли убитыми 11 человек.