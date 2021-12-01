Что нельзя делать после вакцинации и как подготовиться к прививке

Что нельзя делать после вакцинации и как подготовиться к прививке

Нужно ли сдавать анализы, проходить обследование, пить лекарство до прививки и что нельзя делать после вакцинации? Ответ на эти вопросы – в материале ТСН.ua.

Вакцинация от коронавируса: как подготовиться к прививке

Перед вакцинацией обязательно свяжитесь со своим семейным врачом и проверьте декларацию, заключенную с ним. Если его нет, сначала нужно составить декларацию с семейным врачом.

Нужно ли перед прививкой проводить обследование или сдавать анализы?

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Если у вас нет оснований проводить обследование или сдавать анализы вне вакцинации, делать это до прививки не нужно. Также нет необходимости в проведении ПЦР-теста или анализа на антитела после вакцинации или до ее проведения.

Нужно ли пропивать курс антигистаминного или другого лекарства перед прививкой?

Не стоит пить любое лекарство "для профилактики", ведь это может ослабить работу вашей иммунной системы и сделать эффект от вакцинации менее действенным. Разрешается пить антигистаминные или другие препараты только в том случае, если их прием был назначен врачом.

Что нужно и нельзя делать после вакцинации от коронавируса

Вакцинация от Covid-19: ответы на популярные вопросы / Pexels

Как вести себя после вакцинации? Сразу после прививки вас могут попросить остаться в поликлинике или в центре временной вакцинации на 30 минут. Это необходимо для того, чтобы быстро отреагировать на возможную аллергическую реакцию и оказать необходимую медицинскую помощь.

Следует ли волноваться, если поднялась температура после вакцинации?

Нет, ведь это нормальная реакция организма на прививку. Обратите внимание, что обычно болит рука после вакцинации в течение двух суток (48 часов), а также может подниматься температура до 38 градусов по Цельсию. Дополнительно могут болеть мышцы и голова, появляться ощущение "застуженности", нарушаться сон, возникать тревожность. Все эти симптомы могут появляться вместе или в одиночку.

Можно ли сразу после вакцинации ходить в людные места?

Врачи рекомендуют двое суток после прививки от Covid-19 оставаться дома и не посещать людные места без особой необходимости (спортзалы, кафе). Это вызвано тем, что в настоящее время ваша иммунная система остается слабой, поэтому вы можете заразиться другими инфекционными заболеваниями и чувствовать себя хуже. Что нельзя делать после вакцинации, так это заниматься физическими упражнениями, ведь организм ослаблен.

Нужно ли после вакцинации от коронавируса пить кроворазжижающие или противоаллергические препараты?

Не стоит, ведь неприятных ощущений они не снимут, а последствия неконтролируемого приема могут быть опасными: появление аллергической реакции, снижение эффективности вакцины, внутреннее кровотечение. После вакцинации от Covid-19 можно пить нестероидные противовоспалительные препараты – Парацетамол или Ибупрофен.

Можно ли пить алкоголь после вакцинации от коронавируса?

В настоящее время нет никаких подтверждений тому, что умеренные дозы алкоголя каким-либо образом влияют на эффективность вакцины. Но если вас интересует: можно ли пить после вакцинации крепкие напитки, то от злоупотребления лучше отказаться, ведь они могут угнетать работу иммунной системы.

Можно ли принимать душ и мочить место укола после вакцинации?

Нет никаких противопоказаний для приема ванны или душа после прививки. Однако следует избегать чрезмерного трения места укола, чтобы не появилось раздражение.