Что нельзя есть, если хотите похудеть в лице: диетологи назвали самый опасный продукт

Задержка воды является частой проблемой для многих людей, и, к сожалению, мы часто замечаем первые признаки отечности на лице. Если вы хотите избежать этой проблемы и добиться более стройного вида лица, следует начать с проверки содержимого холодильника и кухонных шкафчиков.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Parade, в котором диетологи рассказали, каких продуктов следует избегать, если вы не хотите страдать от отеков на лице.

Еда №1, которая может привести к набору лишнего веса на лице

Чтобы предотвратить появление отеков на лице, следует избегать переработанного мяса (колбасы, ветчины, бекона и копченостей), которое, как правило, содержит много натрия. "Чтобы предотвратить отечность или увеличение веса лица, желательно ограничить потребление продуктов с высоким содержанием натрия, поскольку они могут заставить организм задерживать воду, что приводит к отекам и припухлости", — говорит Лорен Манакер, магистер медицины, персональный тренер и автор.

Обработанные продукты в общем-то не очень полезны с точки зрения здоровья по нескольким причинам, но они могут быть особенно проблематичными для тех, кто подвержен вздутию живота и задержке воды, или для тех, кто пытается поддерживать здоровый вес. "Ультраобработанные продукты могут содержать значительное количество натрия и добавленного сахара, что может способствовать увеличению веса", — объясняет Манакер.

К сожалению, избегать переработанных продуктов не всегда так просто, поскольку они, кажется, везде. “Около 60% калорий в нашем рационе поступает из продуктов, которые классифицируются как ультрапереработанные, то есть содержат избыток натрия, сахара и рафинированных углеводов, – говорит Саманта Кассетти, эксперт по вопросам питания и здоровья. — Эти продукты могут способствовать воспалению и задержке воды, поэтому они могут способствовать отечному виду. Мы должны стараться есть меньше таких продуктов, заменяя их целыми или минимально обработанными продуктами”.

Другие продукты, которые следует избегать, чтобы похудеть в лице

Вот некоторые другие продукты (и напитки), которые следует ограничить, если вы хотите избежать отечности лица (и других частей тела).

Соленые супы и соевый соус

Любая соленая пища может спровоцировать вздутие живота. Кроме переработанного мяса этот список также включает несколько других распространенных ингредиентов для бутербродов. Кассетти называет такие продукты, как соя и даже соленый суп, наиболее распространенными виновниками вздутия живота.

Белый хлеб и сухие завтраки

Особенно важно избегать переработанных углеводов, когда вы больны, говорит Кассетти. Застойные явления, вызванные простудой и аллергией, могут привести к отечности лица, а сильно переработанные углеводы, такие как белый хлеб, рафинированные хлопья и продукты для перекуса, такие как чипсы и крендели, могут ухудшить этот эффект, – объясняет она. – Эти продукты повышают уровень воспаления в организме в целом, а когда воспаление сохраняется в носовых ходах, результатом может стать отечность лица”.

Кассетти отмечает, что эти продукты могут способствовать развитию инсулинорезистентности и запускать цепочку событий, связанных с инсулином, которые могут еще больше усилить задержку жидкости и отечность.

Алкоголь

Кассетти отмечает, что злоупотребление алкоголем, определяемое как восемь или более напитков в неделю, связано с увеличением отеков под глазами. "Женщины должны выпивать не больше одного напитка в день, а мужчины — не более двух напитков в день", — говорит она.

Почему некоторые продукты могут вызвать отеки на лице

В отечности лицо часто обвиняют определенные продукты, содержащие ингредиенты, вызывающие вздутие живота.

Определенные ингредиенты особенно известны тем, что вызывают отечность из-за того, что они способствуют задержке воды и воспалению, – говорит Манакер. — соль или хлорид натрия являются одними из главных виновников; при употреблении в больших количествах они значительно увеличивают задержку воды”.

Что есть, если вы хотите иметь рыхлые щеки

Иногда вы можете захотеть немного подкачать щеки, если чувствуете, что ваше лицо выглядит слишком худым. В этом случае следует сосредоточиться на здоровых продуктах, которые помогут вам добиться этого результата.

«Люди, стремящиеся сделать щеки пухлее, или те, кто пытается избежать осунувшегося лица, могут рассмотреть возможность включения в свой рацион здоровых жиров, — говорит Манакер. — Продукты, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами, такими как лосось, авокадо и орехи, способствуют здоровью кожи. А употребление большего количества полезных жиров может обеспечить питательные вещества, которые могут способствовать более полному виду лица (хотя на это могут влиять многие факторы)”.

Читайте ведущие новости дня: