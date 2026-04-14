Что нельзя есть перед тренировкой: фитнес-эксперт назвал главные ошибки, которые портят результат

Эксперт по спорту и физическим упражнениям, врач общей практики Амос Огункойя определил основные ошибки в питании перед тренировкой, которые могут снижать эффективность занятий.

Об этом сообщило издание The Sun.

По его словам, чаще всего люди допускают три ключевые ошибки: недостаточно едят перед тренировкой, полагаются на быстрые источники сахара и неправильно выбирают время приёма пищи. Всё это может негативно влиять на выносливость, производительность и общий прогресс.

Результаты опроса 2000 взрослых, которые занимаются спортом минимум дважды в неделю, показали: 40% респондентов не уверены, действительно ли их рацион помогает во время тренировок. Среди популярных перекусов перед занятиями также назвали пасту, сладости и энергетические напитки.

Особенно часто к сладким напиткам прибегает молодежь: представители поколения Z выбирают их почти втрое чаще, чем другие — 13% против 5%.

Исследование также показало, что 27% людей тренируются натощак, а 46% пропускают завтрак из-за нехватки времени. В результате каждый пятый часто испытывает резкое падение энергии, еще 37% — иногда сталкиваются с этим во время занятий.

Самым популярным временем для физической активности является период с 10:00 до 12:00, далее — утренние часы с 7:00 до 9:00. Среди видов спорта, кроме ходьбы, чаще всего выбирают бег, силовые упражнения и велоспорт.

После тренировок люди чаще всего отдают предпочтение фруктам, белковым продуктам, в частности яйцам, а также цельной пище.

Эксперт отмечает, что даже кофеин может быть полезным только при правильном подходе — его следует употреблять за 40-60 минут до тренировки, а не непосредственно перед стартом. Зато сладкие перекусы и энергетики дают кратковременный эффект, после которого наступает спад.

По словам Огункойи, даже незначительные изменения в питании перед тренировкой могут существенно повлиять на уровень энергии и общую эффективность занятий.

