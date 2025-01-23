Что нельзя кушать перед важной встречей: это нужно знать каждому

Если у вас важная встреча, от которой зависит ваше будущее, или романтическое свидание, наверняка вы хотите произвести хорошее впечатление. И было бы совсем неудобно, если бы у вас неприятно пахло изо рта или вдруг забурчало в животе. Чтобы обезопасить себя от такой неприятности, врачи рекомендуют не употреблять некоторые продукты перед важным событием. Рассказываем, что не нужно кушать, если у вас важная встреча.

Какие продукты не нужно кушать перед важной встречей: советы врачей

Все продукты, имеющие ярко выраженные запахи, овощи и фрукты. В частности, это касается лука, чеснока, укропа. К примеру, запах от лука и чеснока держится вплоть до 12 часов.

В частности, это касается лука, чеснока, укропа. К примеру, запах от лука и чеснока держится вплоть до 12 часов. Белый хлеб может стать причиной метеоризма, так как содержит винные дрожжи. Это также касается всей выпечки из белой пшеничной муки.

может стать причиной метеоризма, так как содержит винные дрожжи. Это также касается всей выпечки из белой пшеничной муки. Жирная, жареная и острая пища может вызвать сыпь на коже, поэтому ее нельзя есть накануне встречи. Также к сыпи на лице может привести употребление большого количества белка, содержащегося в мясе, острых продуктах и специях.

может вызвать сыпь на коже, поэтому ее нельзя есть накануне встречи. Также к сыпи на лице может привести употребление большого количества белка, содержащегося в мясе, острых продуктах и специях. Газировка обогащена углеводородом, который непременно приводит к увеличению объема желудка за счет накопления в нем газов из напитка. Поэтому может надуться живот.

обогащена углеводородом, который непременно приводит к увеличению объема желудка за счет накопления в нем газов из напитка. Поэтому может надуться живот. Творог или йогурт в сочетании со сладостями. Для желудка и кишечника такой тандем продуктов слишком тяжелый. К тому же, во время переваривания эта пища начнет бродить, может возникнуть вздутие живота и даже диарея.

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