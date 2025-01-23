Что нельзя кушать перед важной встречей: это нужно знать каждому

Врачи не рекомендуют кушать некоторые продукты перед важным событием, чтобы избежать метеоризма и диареи.
Если у вас важная встреча, от которой зависит ваше будущее, или романтическое свидание, наверняка вы хотите произвести хорошее впечатление. И было бы совсем неудобно, если бы у вас неприятно пахло изо рта или вдруг забурчало в животе. Чтобы обезопасить себя от такой неприятности, врачи рекомендуют не употреблять некоторые продукты перед важным событием. Рассказываем, что не нужно кушать, если у вас важная встреча.
Какие продукты не нужно кушать перед важной встречей: советы врачей
- Все продукты, имеющие ярко выраженные запахи, овощи и фрукты. В частности, это касается лука, чеснока, укропа. К примеру, запах от лука и чеснока держится вплоть до 12 часов.
- Белый хлеб может стать причиной метеоризма, так как содержит винные дрожжи. Это также касается всей выпечки из белой пшеничной муки.
- Жирная, жареная и острая пища может вызвать сыпь на коже, поэтому ее нельзя есть накануне встречи. Также к сыпи на лице может привести употребление большого количества белка, содержащегося в мясе, острых продуктах и специях.
- Газировка обогащена углеводородом, который непременно приводит к увеличению объема желудка за счет накопления в нем газов из напитка. Поэтому может надуться живот.
- Творог или йогурт в сочетании со сладостями. Для желудка и кишечника такой тандем продуктов слишком тяжелый. К тому же, во время переваривания эта пища начнет бродить, может возникнуть вздутие живота и даже диарея.
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