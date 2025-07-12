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Что нельзя есть в жару: перечень продуктов и напитков
Перенести летнюю жару помогают фрукты, овощи, листовая зелень и легкие источники белка, такие как греческий йогурт. Кофе, мясные закуски и сахар, напротив, могут усилить обезвоживание.
Жара опасна для здоровья, и речь идет не только о солнечных и тепловых ударах. Высокие температуры плохо переносят пожилые люди, маленькие дети, те, у кого хронические заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, диабет и т.д.
Эксперты советуют внимательно относиться к рациону в жаркие дни. Алкоголь, продукты, богатые солью и сахаром, не помогают организму справиться с жарой, способствуют дефициту питательных веществ и воды, поэтому следует ограничить их количество в рационе.
Избегайте тяжелой и жирной пищи
Такая пища требует большей энергии для переваривания и при определенных условиях может повысить риск теплового удара.
Откажитесь от некоторых специй
Не стоит добавлять к блюдам специи, способствующие повышению внутренней температуры — красный перец, черный перец, имбирь, чеснок и т.д. Их потребление повышает температуру тела и усиливает потоотделение, что во время жары значительно увеличивает риск перегрева.
Уменьшите потребление соли и переработанных продуктов (колбасных изделий, закруток, хлебобулочных). Чрезмерное количество соли может способствовать задержке жидкости в организме и нарушению водно-солевого баланса, который организм трудно поддерживать во время жары.
Откажитесь от алкоголя
И не только потому, что он обезвоживает. Он плохо влияет на печень, мозг. Безопасных доз алкоголя нет.
Ограничьте сладости, особенно сладкие газированные напитки
Лимонады и другие шипучие напитки с высоким содержанием сахара не только не утоляют жажду, но еще больше усиливают ее. Большое количество сахара вызывает скачок инсулина, а затем происходит резкое падение энергии. Такие напитки способствуют образованию газов и могут вызвать дискомфорт в желудке во время жары.
Не пейте кофе в большом количестве
Кофе в жару полезно употреблять, потому что в нем содержится много антиоксидантов, кофеин, который улучшает циркуляцию крови, уменьшает уровень усталости, дряблость. Но кофе следует пить в первой половине дня и обязательно запивать стаканом воды.
Мороженое
Что касается мороженого и замороженного льда, то их потребление сперва может казаться удачным выбором, когда хочется охладиться, но начальный эффект охлаждения кратковременный.
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