Что нужно есть, чтобы не заболеть во время праздников: врач поделилась секретом

Что нужно есть, чтобы не заболеть во время праздников / © Pexels

Реклама

Во время праздничных встреч с родными, зимние вирусы могут распространяться очень быстро. Кажется, что задача предотвратить возникновение болезни может показаться почти невозможной задачей. Однако врачи рассказали, что можно укрепить свой иммунитет благодаря правильному питанию.

Об этом пишет Daily Mail.

Семейный врач Сабина Доннай рассказала о своих привычках, которых она придерживается, когда «чувствует приближение» вируса.

Реклама

«Когда я плохо себя чувствую, я стараюсь пить много воды и употреблять простую домашнюю пищу, которая поддерживает иммунную систему. Как только я или кто-то из моих близких начинает чувствовать себя плохо, я готовлю куриный суп для мамы — и это не только из сентиментальных соображений», — поделилась врач.

Куриный бульон часто считается бабушкиным методом лечения, но исследования показывают его реальную пользу. Он может несколько облегчить симптомы простуды благодаря сочетанию тепла, питательных веществ, увлажнения и легкого противовоспалительного действия.

© Фото из открытых источников

Врач Доннай объясняет, что теплый куриный бульон обеспечивает организм жидкостью и электролитами, помогая предотвратить обезвоживание организма. Тепло также может облегчить заложенность носа и уменьшить боль в горле.

Также Сабина рассказала, что старается есть органические продукты во время болезни, объясняя это тем, что они содержат меньше пестицидов и вредных веществ. Это позволяет уменьшить токсическую нагрузку на организм, когда иммунная система уже ослаблена.

Реклама

«Я понимаю, что токсины усиливают воспаление, поэтому во время болезни я предпочитаю органические продукты», — рассказала Доннай.

Органическое куриное мясо обеспечивает организм легкоусвояемым белком и аминокислотами, такими как цистеин, тогда как готовый бульон — с использованием костей, хрящей и соединительной ткани — содержит желатин, глицин и пролин.

Цистеин поддерживает детоксикацию печени и играет определенную роль в расщеплении ацетальдегида, соединения, связанного с головной болью и тошнотой. В свою очередь глицин обладает противовоспалительными свойствами.

«Куриный бульон помогает успокоить нервы и улучшает сон, а хороший сон — это ключ к сильному иммунитету», — подчеркнула врач.

Реклама

Также она рассказала, что в свой суп всегда добавляет морковь, лук, чеснок и сельдерей — все эти продукты обладают противовоспалительными свойствами.

Морковь содержит бета-каротин, который поддерживает иммунитет и борется со стрессом организма. Чеснок, как показывают исследования, помогает бороться с бактериями, вирусами и грибками, усиливая иммунитет.

Кроме того, куриный бульон положительно влияет на кишечник и не требует значительной энергии организма, на его усвоение.

«Это позволяет организму направить энергию на иммунную защиту и восстановление, а не на пищеварение, помогая вам быстрее выздороветь», — отметила Доннай.

Реклама

Ранее эксперты рассказали, какие фрукты нужно есть в то или иное время суток. По словам специалистов, фрукты богаты важными витаминами и минералами, они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, контролировать кровяное давление и защищать от раковых клеток.

Также диетологи предупредили, что не стоит употреблять апельсиновый сок ежедневно в больших количествах. Этот напиток содержит значительную дозу природных сахаров и почти не имеет клетчатки, которая помогает сдерживать резкие колебания уровня глюкозы в крови.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.