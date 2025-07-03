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Что нужно есть, чтобы секс был горячим и страстным
Есть продукты, которые названы в честь богини любви Афродиты, — афродизиаки. Они способны разжечь сексуальное желание, как у мужчин, так и у женщин.
Половина женщин и две трети мужчин хотели бы иметь более насыщенную половую жизнь, показывают результаты опроса. Однако в современном ритме жизни сексуальная жизнь отходит на задний план — и не только из-за занятости.
Кроме того, на фоне стресса развивается дефицит магния — микроэлемента, влияющего на уровень сексуального влечения.
Все это, конечно, не стимулирует сексуальное желание.
Улучшить уровень сексуальной жизни можно с помощью питания.
Есть мнение, что сексуальное желание стимулируют афродизиаки. Это пищевые продукты или другие вещества, якобы повышающие либидо и потенцию. Однако научных доказательств влияния афродизиаков на организм человека нет.
Однако известно, что некоторые витамины и минералы способствуют фертильности.
Употребляя определенную пищу, можно повысить уровень дофамина (гормона «удовольствия»). Это свежие фрукты и овощи, особенно черника, авокадо и спаржа.
Важен также витамин цинк:
говядина
свинина
печеные бобы
семена тыквы
злаки, обогащенные цинком
Яблоки
Яблоки богаты соединением под названием кверцетин. Этот антиоксидант, разновидность флавоноидов, может принести ряд преимуществ для здоровья. В частности, будет способствовать нормализации АД и уменьшению симптомов простатита.
Мужчинам следует употреблять продукты животного происхождения, такие как мясо индейки, говядина. Пить молоко и йогурты, есть обычный сыр. Также необходимо разнообразить свой рацион орехами, например, грецкими, кешью, фундуком, в них содержится полезный элемент аргинина. Он также содержится в шоколаде и какао, которые являются отличным десертом вместо мучного.
Продукты для повышения женского желания:
Яблоки
Инжир
Зеленый чай
Йогурты и кефиры
Бананы
Шпинат
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