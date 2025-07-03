Что нужно есть, чтобы секс был горячим и страстным

В настоящее время проблемы с либидо могут провоцировать ряд факторов / © Freepik

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Половина женщин и две трети мужчин хотели бы иметь более насыщенную половую жизнь, показывают результаты опроса. Однако в современном ритме жизни сексуальная жизнь отходит на задний план — и не только из-за занятости.

Кроме того, на фоне стресса развивается дефицит магния — микроэлемента, влияющего на уровень сексуального влечения.

Все это, конечно, не стимулирует сексуальное желание.

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Улучшить уровень сексуальной жизни можно с помощью питания.

Есть мнение, что сексуальное желание стимулируют афродизиаки. Это пищевые продукты или другие вещества, якобы повышающие либидо и потенцию. Однако научных доказательств влияния афродизиаков на организм человека нет.

Однако известно, что некоторые витамины и минералы способствуют фертильности.

Употребляя определенную пищу, можно повысить уровень дофамина (гормона «удовольствия»). Это свежие фрукты и овощи, особенно черника, авокадо и спаржа.

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Важен также витамин цинк:

говядина

свинина

печеные бобы

семена тыквы

злаки, обогащенные цинком

Яблоки

Яблоки богаты соединением под названием кверцетин. Этот антиоксидант, разновидность флавоноидов, может принести ряд преимуществ для здоровья. В частности, будет способствовать нормализации АД и уменьшению симптомов простатита.

Мужчинам следует употреблять продукты животного происхождения, такие как мясо индейки, говядина. Пить молоко и йогурты, есть обычный сыр. Также необходимо разнообразить свой рацион орехами, например, грецкими, кешью, фундуком, в них содержится полезный элемент аргинина. Он также содержится в шоколаде и какао, которые являются отличным десертом вместо мучного.

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Продукты для повышения женского желания:

Яблоки

Инжир

Зеленый чай

Йогурты и кефиры

Бананы

Шпинат

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