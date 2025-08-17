Что нужно есть, чтобы сохранить острое зрение

Морковь очень полезна для здоровья глаз / © Pixabay

Дети и взрослые проводят несколько часов в день с цифровыми устройствами. Как следствие, многие люди страдают от так называемой цифровой усталости зрения, что вызывает головную боль, затуманивание зрения, сухость глаз и раздражение. Кроме того, если вы проводите слишком много времени перед сном, вам будет тяжело уснуть.

Организм человека нуждается в витаминах и минералах, чтобы оставаться здоровыми. Продукты, богатые витаминами С и Е, цинком и омега-3 жирными кислотами, защищают глаза и здоровье в целом.

Продукты для улучшения здоровья глаз

Морковь: овощ давно считается супер продуктом для глаз, и это не случайно. В нем много витамина А, который нужен для выработки родопсина — пигмента, помогающего видеть при слабом освещении. Витамин А также можно найти и в шпинате, батате и красном перце.

Черника: ягода известна своими мощными антиоксидантами. Антоцианы — это те маленькие спасатели, которые помогают глазам бороться со свободными радикалами, предотвращая старение сетчатки. Добавьте немного черники к утренней овсянке или употребляйте ее в качестве перекуса. Некоторые исследования показывают, что регулярное потребление черники может снизить риск развития катаракты и макулярной дегенерации.

Рыба и омега-3: если вы заметили, что глаза быстро устают или часто чувствуете сухость, возможно, дело в отсутствие омега-3 жирных кислот. Эти кислоты, содержащиеся в рыбе, в частности, в лососе, тунце и скумбрии, важны для поддержания слезной пленки и уменьшения риска синдрома «сухого глаза». Эксперты советуют добавлять в рацион жирную рыбу, по крайней мере, дважды в неделю, чтобы глаза оставались увлажненными и здоровыми.

Зелень и ультрафиолетовая защита для глаз: лютеин и зеаксантин — эти природные пигменты работают как «встроенные солнцезащитные очки», защищая сетчатку от вредного ультрафиолетового излучения. Их много в зеленых овощах, таких как шпинат, капуста и брокколи. Добавляя их в салаты или гарниры, вы оказываете глазам дополнительную защиту от разрушающего воздействия солнечного света, снижая риск развития макулярной дегенерации.

Витамин C и цитрусовые: это мощный антиоксидант, защищающий хрусталик глаза, уменьшая риск катаракты. Обогатите рацион цитрусовыми, киви, клубникой, болгарским перцем и брокколи. Витамин C помогает поддерживать капилляры, которые снабжают глаза кислородом, делая зрение более четким.

Семена подсолнечника являются одним из лучших продуктов зрения. Оно содержит много витамина Е, антиоксиданта, защищающего наши глаза от окислительного стресса. Витамин Е также помогает бороться с вредным ультрафиолетовым излучением солнца, снижая риск катаракты. Важно заметить: хотя ваше тело может синтезировать некоторые витамины, вам нужно получать витамин Е из пищевых источников или добавок.

Устрицы: хотя многие другие продукты, полезные для здоровья глаз, могли не стать неожиданностью, этот может показаться несколько странным. Устрицы содержат не только омега-3 жирные кислоты, но и много цинка. Это дает вам еще одно мощное питательное вещество.

Ранее мы писали, как морковь влияет на глаза и способна ли остановить прогресс серьезных офтальмологических болезней.