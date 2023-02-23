Что нужно есть, чтобы защитить печень от последствий употребления алкоголя: исследование

Какой фрукт может уберечь печень от спиртного

Употребление алкоголя наносит серьезный вред печени. Продукты распада алкоголя нарушают работу печени, в частности жировой обмен.

Развивается так называемый стеатоз – накопление жира в клетках печени. Печень постепенно превращается в наполненный жиром "мешок", становится уязвимой для вирусов и других инфекционных агентов, что может повлечь за собой развитие алкогольного гепатита. При длительном воздействии алкоголя на печень, клетки погибают, развивается цирроз.

Однако, как сообщается в исследовании National Libraty of Medicine, употребление грейпфрута уменьшает негативное влияние алкоголя на печень.

Самым полезным элементом, который есть в грейпфруте и помешает развитию болезней, вызванных алкоголем, по мнению исследователей является антиоксидант нарингин. Именно он способен защитить от стеатоза печени, вызванного алкоголем, и уменьшить окислительный стресс.

На первой стадии стеатоза — жировой болезни печени употребление грейпфрута может "повысить устойчивость к окислительному стрессу и воспалению".

Чтобы установить эффект грейпфрута, ученые изучали, какие были "морфологические изменения в форме печени", фиксировали любые гистологические изменения и уровни свободных радикалов, связанные с окислительным стрессом. В результате исследования было установлено, что "нарингин может ингибировать вызванный алкоголем стеатоз и повреждение печени путем ослабления накопления липидов и уменьшения окислительного стресса и апоптоза", то есть, что лечение нарингином уменьшает алкогольный стеатоз печени. Конечно, это зависит от дозы.

Следовательно, регулярное потребление грейпфрута может помочь защитить печень, но не избавит ее от последствий при постоянном злоупотреблении алкоголем.

Читайте также: