Что нужно есть для здоровья печени — три полезных продукта

Печень — самый крупный орган в человеческом организме, выполняющий более 500 жизненно важных функций, включая переваривание белка, хранение минералов, выработку желчи и фильтрацию крови.

Однако заболевания печени возрастают по всему миру, и корректировка рациона играет ключевую роль в поддержании здоровья печени.

Что есть для здоровья печени

Брокколи

Она богата сульфорафанами, природными соединениями, которые помогают в процессах детоксикации печени. Исследование показало, что экстракт ростков брокколи значительно снижает уровень АЛТ (аланин-аминотрансферазы) и γ-ГТФ (гамма-глутамилтранспептидазы) у мужчин с жировой болезнью печени, что приводит к улучшению функции печени.

Брокколи также может помочь защитить от стеатотических заболеваний печени, связанных с метаболической дисфункцией (MASL).

Свекла

Свекла содержит беталаины, соединения, отвечающие за его насыщенный красный цвет. Эти беталаины помогают уменьшить оксидативный стресс в печени и способствуют ее заживлению.

По словам экспертов, свекла особенно полезна для людей с заболеваниями печени, такими как жировая дистрофия печени. Метаанализ 2023 показал, что добавки свекловичного сока значительно снижают уровень печеночных ферментов, таких как АЛТ и АСТ (маркеры стресса печени), у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени.

Свекла также эффективна для улучшения таких состояний, как стеатоз печени (накопление жира в печени), и богат фолатом и марганцем, которые поддерживают метаболические процессы печени.

Артишоки

Артишоки — еще один мощный овощ, богатый антиоксидантами. Они содержат полифенолы, кверцетин, рутин, витамин С, лютеолин и силимарин — соединения, известные тем, что защищают клетки печени от окислительного повреждения и борются с воспалением.

Артишоки также содержат цианурин, мощный антиоксидант, который помогает регенерировать клетки печени и улучшает выработку желчи, что способствует расщеплению жиров и выведению токсинов.

