Что нужно есть на завтрак людям за 60, чтобы оставаться здоровыми и энергичными

Эта пища защищает пожилых людей от различных заболеваний, укрепляет иммунитет и заряжает энергией на длительный промежуток времени.
Медики советуют обязательно завтракать этими продуктами всем, кому за 60. Они считаются самыми полезными для первого приема пищи.
Что нужно есть на завтрак людям пожилого возраста: советы врачей
- Куриные яйца содержат животный белок, являющийся строительным материалом для всех клеток организма. К тому же, яйца прекрасно заменят жирные виды мяса, поэтому их можно есть не только на завтрак. А желток содержит нужные организму полезые жиры, минералы, витамины и антиоксидантные соединения. Яйца очень полезны для людей пожилого возраста, так как имеют в своем составе витамин D, которого не хватает организму в таком возрасте. Этот витамин отвечает за крепкий иммунитет и нивелирует действие свободных радикалов, которые становятся причиной онкологии.
- Ягоды. Врачи говорят, что наиболее полезными для людей за 60 будут черника и клубника, которые активируют работу мозга, улучшают память, концентрацию и внимание. Благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов, они обладают противомикробными и противовоспалительными свойствами. Также способны укреплять сердечно-сосудистую систему, улучшать работу кишечника и выводят токсины из организма. Ягоды также можно употреблять в виде джемов и смузи.
- Разнообразные каши из цельного зерна. В пожилом возрасте нужно обязательно есть овсянку, гречку, перловку и цельнозерновой хлеб. Эти продукты содержат медленные углеводы, которые усваиваясь, будут наполнять энергией на целый день, а еще будут нивелировать скачки сахара в крови. Всем за 60 также рекомендуется есть на завтрак нешлифованный рис, потому что он рекордсмен по содержанию витаминов и минералов.
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