Что нужно есть осенью, чтобы не заболеть: 5 продуктов, которые укрепят иммунитет и добавят энергии
Холодное время года — испытание для иммунитета. Однако есть еда, которая поможет сохранить здоровье, силу и хорошее самочувствие. Поэтому ее обязательно нужно добавить в свой рацион.
Осенью и зимой наш организм испытывает стресс: меньше солнца, больше простуд, нехватка витаминов и движения. В этот период особенно важно поддержать иммунитет правильным питанием. Некоторые продукты обладают уникальной способностью укреплять защитные силы, очищать организм и давать заряд энергии, даже когда за окном серость и холод. Рассказываем, какая еда поможет оставаться здоровыми, активными и иметь хорошее настроение осенью и зимой.
Какие продукты укрепляют иммунитет и заряжают энергией: их нужно есть осенью и зимой
Мед — настоящая «живая аптечка». Он содержит ферменты, витамины группы B, железо, магний и природные антисептики. Каждое утро растворяйте чайную ложку меда в стакане теплой воды с лимоном. Такой напиток укрепит иммунитет, очистит организм и подарит энергию на длительный промежуток времени. Не добавляйте мед в горячий чай, при температуре выше 40°C он теряет свои полезные свойства.
Цитрусовые. Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны — естественная профилактика простуды. Они не только обогащают организм витамином C, но и улучшают настроение благодаря эфирным маслам. Съедайте хотя бы один цитрус в день или добавляйте сок лимона в воду, салаты и блюда. Это простой способ поддержать здоровье в сезон вирусных заболеваний.
Капуста. Обычная белокочанная, брокколи или квашеная — капуста является одним из самых полезных овощей для холодного времени. Она содержит витамин C, клетчатку и природные ферменты, поддерживающие работу желудочно-кишечного тракта и укрепляющие иммунитет. Употребляйте квашеную капусту на гарнир или перекус — это натуральный пробиотик, который помогает организму бороться с вирусами.
Морковь и тыква. Оранжевые овощи — это настоящее сокровище для кожи, зрения и иммунной системы. Бета-каротин превращается в организме в витамин A, помогающий клеткам защищаться от бактерий и вирусов. Пейте морковно-яблочный сок, добавляйте тыкву в супы, запеканки и каши. Лучше всего сок усваивается с каплей масла.
Морской рыбы. Сельдь, скумбрия, лосось или сардины — это продукты, которые не только насыщают, но и укрепляют сердце, сосуды и нервную систему. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление в организме и поддерживают здоровье кожи и мозга. Готовьте рыбу 2-3 раза в неделю, запекая или туша. Так вы получите максимум пользы без ущерба для фигуры.