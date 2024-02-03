Что нужно есть перед сном на перекус, чтобы быстрее похудеть и нарастить мышечную массу

Вечером всегда хочется съесть что-нибудь вкусненькое. Но обычно ночные перекусы вредят нашей фигуре. Впрочем, есть такие продукты, которые совершенно не откладываются на талии лишними килограммами. А если их есть перед сном, они помогут разогнать метаболизм и быстрее сбросить лишний вес. Рассказываем, что нужно есть вечером на перекус, чтобы быстрее похудеть, ссылаясь на Fit or Fun.

Какие продукты можно есть вечером на перекус, чтобы быстрее похудеть

Арахисовое масло. Этот продукт важно есть вместе с цельнозерновым хлебом. Он содержит белок, поэтому ночью будет усваиваться организмом и не отложится лишней жировой тканью. Поскольку белок способствует наращиванию мышц и помогает сжигать больше энергии, вместе будет сжигаться жир. На хлеб следует смазывать не более 10 граммов масла, тогда оно принесет очень большую пользу для вашего здоровья и фигуры.

Этот продукт важно есть вместе с цельнозерновым хлебом. Он содержит белок, поэтому ночью будет усваиваться организмом и не отложится лишней жировой тканью. Поскольку белок способствует наращиванию мышц и помогает сжигать больше энергии, вместе будет сжигаться жир. На хлеб следует смазывать не более 10 граммов масла, тогда оно принесет очень большую пользу для вашего здоровья и фигуры. Черный шоколад. Шоколад обеспечивает глубокий и крепкий сон, поэтому его следует употреблять вечером, чтобы крепко спать и не хотеть есть. Так как продукт жироемкий и многокалорийный, его нужно есть не больше трети плитки, это 30-35 грамм.

Шоколад обеспечивает глубокий и крепкий сон, поэтому его следует употреблять вечером, чтобы крепко спать и не хотеть есть. Так как продукт жироемкий и многокалорийный, его нужно есть не больше трети плитки, это 30-35 грамм. Миндаль. Этот орех очень полезен для здоровья. Перед сном можно съесть пригоршню орешков, чтобы насытить свой организм. Он положительно влияет на мозг, поэтому сон будет глубок и спокоен. А за счет содержания антиоксидантов улучшится кровообращение, обмен веществ и состояние микрофлоры кишечника. Поэтому наутро вы будете иметь хорошее настроение и отличное самочувствие, а ваша фигура будет стройной.

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