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Что нужно есть перед сном на перекус, чтобы быстрее похудеть и нарастить мышечную массу

Что нужно есть перед сном на перекус, чтобы быстрее похудеть и нарастить мышечную массу

Что можно есть на ночь / Фото: Freepik

Эта еда помогает разгонять метаболизм и сжигать излишний жир на теле.

Вечером всегда хочется съесть что-нибудь вкусненькое. Но обычно ночные перекусы вредят нашей фигуре. Впрочем, есть такие продукты, которые совершенно не откладываются на талии лишними килограммами. А если их есть перед сном, они помогут разогнать метаболизм и быстрее сбросить лишний вес. Рассказываем, что нужно есть вечером на перекус, чтобы быстрее похудеть, ссылаясь на Fit or Fun.

Какие продукты можно есть вечером на перекус, чтобы быстрее похудеть

  • Арахисовое масло. Этот продукт важно есть вместе с цельнозерновым хлебом. Он содержит белок, поэтому ночью будет усваиваться организмом и не отложится лишней жировой тканью. Поскольку белок способствует наращиванию мышц и помогает сжигать больше энергии, вместе будет сжигаться жир. На хлеб следует смазывать не более 10 граммов масла, тогда оно принесет очень большую пользу для вашего здоровья и фигуры.
  • Черный шоколад. Шоколад обеспечивает глубокий и крепкий сон, поэтому его следует употреблять вечером, чтобы крепко спать и не хотеть есть. Так как продукт жироемкий и многокалорийный, его нужно есть не больше трети плитки, это 30-35 грамм.
  • Миндаль. Этот орех очень полезен для здоровья. Перед сном можно съесть пригоршню орешков, чтобы насытить свой организм. Он положительно влияет на мозг, поэтому сон будет глубок и спокоен. А за счет содержания антиоксидантов улучшится кровообращение, обмен веществ и состояние микрофлоры кишечника. Поэтому наутро вы будете иметь хорошее настроение и отличное самочувствие, а ваша фигура будет стройной.

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