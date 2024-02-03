Что нужно есть перед сном на перекус, чтобы быстрее похудеть и нарастить мышечную массу

Эта еда помогает разгонять метаболизм и сжигать излишний жир на теле.
Вечером всегда хочется съесть что-нибудь вкусненькое. Но обычно ночные перекусы вредят нашей фигуре. Впрочем, есть такие продукты, которые совершенно не откладываются на талии лишними килограммами. А если их есть перед сном, они помогут разогнать метаболизм и быстрее сбросить лишний вес. Рассказываем, что нужно есть вечером на перекус, чтобы быстрее похудеть, ссылаясь на Fit or Fun.
Какие продукты можно есть вечером на перекус, чтобы быстрее похудеть
- Арахисовое масло. Этот продукт важно есть вместе с цельнозерновым хлебом. Он содержит белок, поэтому ночью будет усваиваться организмом и не отложится лишней жировой тканью. Поскольку белок способствует наращиванию мышц и помогает сжигать больше энергии, вместе будет сжигаться жир. На хлеб следует смазывать не более 10 граммов масла, тогда оно принесет очень большую пользу для вашего здоровья и фигуры.
- Черный шоколад. Шоколад обеспечивает глубокий и крепкий сон, поэтому его следует употреблять вечером, чтобы крепко спать и не хотеть есть. Так как продукт жироемкий и многокалорийный, его нужно есть не больше трети плитки, это 30-35 грамм.
- Миндаль. Этот орех очень полезен для здоровья. Перед сном можно съесть пригоршню орешков, чтобы насытить свой организм. Он положительно влияет на мозг, поэтому сон будет глубок и спокоен. А за счет содержания антиоксидантов улучшится кровообращение, обмен веществ и состояние микрофлоры кишечника. Поэтому наутро вы будете иметь хорошее настроение и отличное самочувствие, а ваша фигура будет стройной.
Читайте также:
Не ешьте это на ужин: самые плохие блюда для людей за 50, чем лучше заменить
Муж год ел только блюда из картофеля: что с ним произошло, действительно ли это возможно и безопасно
Блокирует инсульты, сердечные приступы и снижает холестерин: назван самый полезный сок в мире