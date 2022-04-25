Что нужно есть во время нервного напряжения: эксперт рассказала о необходимых продуктах в рационе

Что нужно есть во время нервного напряжения: эксперт рассказала о необходимых продуктах в рационе

Стресс и тревога считаются триггерами проблем в ЖКТ.

В такие моменты мозг посылает сигналы, которые могут изменить наше поведение, но и поведение пищеварительной системы.

Об этом рассказывает основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова.

"Также в момент сильных переживаний мы можем начать безотчетно заедать стресс или, наоборот, потерять аппетит. Поэтому следить за своим рационом в период нервного напряжения нужно особенно внимательно", — добавляет она.

Клетчатка – макроэлемент, который очень важен во время стресса

Из-за возможных изменений в пищевом поведении у нас появляется риск возникновения запоров и других проблем с ЖКТ.

Кроме того, клетчатка может способствовать снижению уровня холестерина, а ее присутствие в пищеварительном тракте – снизить всасывание холестерина в организме.

Этот микроэлемент также способствует контролю уровня сахара в крови. Вашему организму нужно больше времени, чтобы расщепить продукты с высоким содержанием клетчатки. Это помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови.

Рекомендуемая суточная доза клетчатки

25 г для женщин и 38 г для мужчин.

Важно вводить в рацион продукты, содержащие клетчатку, постепенно. Это поможет избежать побочных эффектов, таких как вздутие живота.

Чтобы увеличить потребление клетчатки, добавьте в рацион продукты из нашего списка:

Груша – 3,1 г на 100 г

Авокадо – 6,7 г на 100 г

Яблоки – 2,4 г на 100 г

Свекла – 2,8 г на 100 г

Чечевица – 7,3 г на 100 г

Овсянка – 10,1 г на 100 г

Темный шоколад – 10,9 на 100 г

А еще Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

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