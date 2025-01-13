Что нужно кушать зимой – мясо или рыбу: это необходимо запомнить раз и навсегда

Зимой всегда хочется более сытной и жирной пищи, но врачи дают свои рекомендации относительно рациона в холодное время года.

Медики дают четкий ответ на этот вопрос – зимой лучше употреблять больше рыбы, выловленной в холодных морях. По словам врачей, рыба, которая существует в природной среде, имеет гораздо больше полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3. А выращиваемая в искусственных водоемах или на фермах имеет меньший состав полезных микроэлементов.

Морскую рыбу также можно заменить речной, она не менее полезна в холодный период года.

Если вернуться к содержанию ценных микроэлементов – белков, витаминов и минералов – в мясе и рыбе оно примерно одинаково. Но мясо не имеет ценных полиненасыщенных жирных кислот. Также мясо не содержит йода, который есть в рыбе в нужном количестве для организма.

К тому же рыба содержит витамины группы В, которые особенно полезны зимой, в частности витамин В12. Хотя эти витамины также содержатся в красном мясе – говядине и свинине, но в меньшем количестве. А еще рыба содержит витамины А и D, которых нет в мясе. А эти витамины крайне важны зимой, потому что их дефицит провоцирует выпадение волос, ломкость ногтей и костей.

Читайте также:

Какие продукты "убивают" почки: их нельзя есть, если есть проблемы с этим органом

Какой фрукт считается эликсиром для счастья: снимает тревогу и поднимает настроение

Названы пять опасных сочетаний продуктов: их нельзя есть вместе