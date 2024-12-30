Что нужно обязательно съесть на завтрак 1 января после празднования новогодней ночи

Врачи рекомендуют на следующий день после новогоднего застолья не перегружать желудок и печень.

Диетологи и терапевты считают, что лучший завтрак после новогоднего праздника должен состоять из яиц, нежирных видов йогурта и кисломолочных продуктов.

Также важно добавить овощи, содержащие растительную клетчатку, которая способствует улучшению процессов пищеварения и налаживает работу кишечника. Также овощи содержат медленные углеводы, насыщающие на длительный промежуток времени, не перегружая желудок.

Еще один оптимальный вариант завтрака 1 января – это овсяная и гречневая каши, которые можно дополнить авокадо, орехами, семенами и ложкой нерафинированного подсолнечного или оливкового масла. Это запустит работу желчного пузыря, поможет быстрее вывести токсины алкоголя из организма и переварить тяжелую пищу.

Врачи также назвали продукты, употребление которых следует избегать на утро после новогоднего застолья. Это сладкие газированные напитки, выпечка, кондитерские изделия и жирные блюда. Высокое содержание сахара, быстрых углеводов и жиров этой пищи способствует накоплению жира и перегружает пищеварительную систему.

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