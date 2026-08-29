Что нужно сделать перед тем, как делать ботокс

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Ботулинотерапия остается одной из самых популярных процедур в современной косметологии, к которой ежегодно прибегают миллионы людей, стремясь разгладить морщины. Однако за желанным эстетическим эффектом скрываются и серьезные риски для здоровья, о которых важно знать еще до визита к специалисту.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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Ботулинический токсин — это биологически активное вещество, вырабатываемое бактерией Clostridium botulinum. Очищенные препараты на основе этого токсина применяются в медицине и эстетической практике в минимальных, тщательно рассчитанных дозах.

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Специалисты объясняют, что когда токсин попадает в мышцу, он временно блокирует передачу нервных импульсов, в результате чего мышца расслабляется, — именно на этом эффекте основано как косметическое применение (разглаживание мимических морщин), так и терапевтическое (лечение хронической мигрени, косоглазия, мышечной спастики и т. п.).

Что нужно знать пациентам перед процедурой

Использование ботулинического токсина для косметической коррекции является медицинской услугой, которая требует от учреждения или специалиста наличия соответствующей лицензии.

Перед проведением инъекций важно проверить следующее:

наличие лицензии на медицинскую практику у клиники или индивидуального предпринимателя (информация содержится в Лицензионном реестре МЗ);

официальную регистрацию препарата в Украине (статус препарата проверяется через Государственный реестр лекарственных средств);

целостность упаковки, срок годности и соответствие серии лекарственного средства;

готовность медицинского работника предоставить полную информацию о препарате и ходе процедуры.

Когда ботулинотерапия становится опасной процедурой

Поскольку ботулинический токсин является сильнодействующим биологически активным веществом, его применение требует строгого соблюдения инструкции, точного дозирования и правильной техники введения.

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Если в организм попадает чрезмерное количество вещества или оно распространяется за пределы зоны инъекции, может развиться ятрогенный ботулизм. Это тяжелое осложнение, вызванное непосредственно медицинской процедурой, в отличие от пищевого ботулизма, который развивается из-за употребления испорченной пищи.

Риск нежелательных последствий возрастает, если:

используется препарат с неподтвержденным происхождением или статусом;

препарат не зарегистрирован в Украине в качестве лекарственного средства;

нарушены условия транспортировки или хранения препарата;

дозировка или разведение выполнены неправильно;

препарат вводят не по показаниям или с нарушением инструкции;

процедуру проводит лицо без надлежащей медицинской квалификации или вне рамок лицензированной медицинской практики.

Когда следует немедленно обратиться к врачу

Первые проявления ятрогенного ботулизма могут напоминать симптомы других заболеваний, поэтому важно помнить о возможной связи симптомов с недавним введением ботулотоксина.

К семейному врачу необходимо немедленно обращаться в следующих случаях, если вы замечаете у себя:

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опущение век;

изменение голоса, охриплость;

проблемы со зрением, в частности двоение в глазах;

вы стали неразборчиво говорить («язык заплетается»).

После обращения врач оценит ваше состояние, зафиксирует факт проведения процедуры и, при необходимости, направит к профильному специалисту (неврологу, токсикологу или другому специалисту).

В то же время специалисты отмечают, что к неотложному состоянию относятся следующие симптомы:

затрудненное глотание;

мышечная слабость;

затрудненное дыхание.

При их появлении вызовите скорую медицинскую помощь по номеру 112 или 103, сообщите врачу о проведенной процедуре и назовите название использованного препарата.

Лечится ли ятрогенный ботулизм

По словам специалистов, ятрогенный ботулизм поддается лечению при условии своевременного обращения за медицинской помощью. Основным методом является введение ботулинического антитоксина, который нейтрализует вещество в крови, поэтому скорость реакции имеет решающее значение.

В 2026 году в Украине уже зафиксировали два случая ятрогенного ботулизма — в Полтавской и Харьковской областях.

Именно поэтому к выбору косметологической клиники и специалиста следует подходить с максимальной ответственностью, даже если процедура кажется обычной и безопасной.

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