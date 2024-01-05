Что нужно съесть на ночь, чтобы быстро похудеть: 5 продуктов, которые уберут жир из живота и бедер

Кто сказал, что на ночь нельзя есть, чтобы похудеть – это совсем не так.

Со всех сторон звучит одна и та же рекомендация – ни в коем случае нельзя есть после шести вечера. Да, от сытного и жирного ужина могут возникнуть проблемы с лишними килограммами. Но если есть продукты, содержащие белок, то за полчаса до сна можно полакомиться и вместе с тем помочь себе похудеть.

Что нужно есть перед сном, чтобы похудеть

Ученые из Университета в штате Флорида проводили исследование, показавшее, что съеденные перед сном 30 г белка способны помочь похудеть так же эффективно, как и сбалансированное диетическое питание.

Кисломолочный творог. Этот продукт богат белоком, кальцием и пребиотиками, которые помогают пищеварительной системе. Для похудения следует выбирать обезжиренный творог, который еще будет очень полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Врачи рекомендуют этот продукт женщинам в период менопаузы. Ибо в это время из организма вымывается большая часть кальция, который необходим для здоровья костей, зубов, ногтей и волос.

Этот продукт богат белоком, кальцием и пребиотиками, которые помогают пищеварительной системе. Для похудения следует выбирать обезжиренный творог, который еще будет очень полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Врачи рекомендуют этот продукт женщинам в период менопаузы. Ибо в это время из организма вымывается большая часть кальция, который необходим для здоровья костей, зубов, ногтей и волос. Орехи. В частности, это миндаль и грецкие орехи, которые несмотря на свою калорийность помогают сжигать жировую ткань. Практически все орехи содержат белок, но эти имеют наибольшее содержание. Также в этих продуктах содержится магний, селен и витамин Е, которые налаживают качественную работу сердечно-сосудистой системы. Если съедать пригоршню орехов перед сном, можно сбросить лишний вес и улучшить качество сна.

В частности, это миндаль и грецкие орехи, которые несмотря на свою калорийность помогают сжигать жировую ткань. Практически все орехи содержат белок, но эти имеют наибольшее содержание. Также в этих продуктах содержится магний, селен и витамин Е, которые налаживают качественную работу сердечно-сосудистой системы. Если съедать пригоршню орехов перед сном, можно сбросить лишний вес и улучшить качество сна. Моцарелла. Этот сыр содержит белок, углеводы и витамин D, поэтому он очень полезен для похудения, улучшения общего самочувствия и работы сердца.

Этот сыр содержит белок, углеводы и витамин D, поэтому он очень полезен для похудения, улучшения общего самочувствия и работы сердца. Яйца содержат много белка, насыщенных жиров и витаминов, зато мало калорий. Также в яйцах есть такие вещества, как лютеин и зеаксантин, которые очень полезны для здоровья глаз. А холин, также присутствующий в этом продукте, помогает избавиться от бессонницы и укрепить нервную систему. Поэтому яйца идеальны для позднего ужина.

содержат много белка, насыщенных жиров и витаминов, зато мало калорий. Также в яйцах есть такие вещества, как лютеин и зеаксантин, которые очень полезны для здоровья глаз. А холин, также присутствующий в этом продукте, помогает избавиться от бессонницы и укрепить нервную систему. Поэтому яйца идеальны для позднего ужина. Тофу. Этот сыр неоценим для нашего здоровья и является прекрасным помощником в борьбе с лишним весом. Тофу содержит витамины А и Е, фолиевую кислоту, железо и антиоксиданты. Содержащийся в сое изофлавон очень полезен для женского здоровья в период менопаузы. Также он предупреждает заболевание онкологией и проблемі с сердцем. За счет высокого содержания белка этот диетический продукт поможет преодолеть избыточный вес и улучшить здоровье всего организма.

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