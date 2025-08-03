Что нужно съесть вечером, чтобы крепко спать ночью и проснуться бодрыми: список продуктов

Что есть перед сном, чтобы крепко спать / © Freepik

Многие не могут уснуть, просыпаются посреди ночи и даже не подозревают, что причиной может быть то, что они едят перед сном. На самом деле, ужин имеет большое значение для качественного ночного отдыха, ведь определенные продукты могут способствовать расслаблению и выработке гормонов, отвечающих за сон.

Бананы богаты магнием и калием, эти минералы успокаивают и расслабляют мышцы. Также бананы содержат триптофан — аминокислоту, из которой в организме образуется серотонин и мелатонин, гормоны спокойствия и сна.

Теплое молоко. Стакан теплого молока — известное традиционное средство от бессонницы. И не зря, потому что молоко также содержит триптофан, а тепло способствует релаксации. Если добавить немного меда, то эффект усилится в несколько раз.

Вареное яйцо. Небольшое количество белка поможет не просыпаться от голода ночью. Яйцо — это идеальный источник качественного белка, который не отягощает желудок и стабилизирует уровень сахара в крови.

Овсянка и гречка. Крупы с низким гликемическим индексом обеспечивают устойчивое высвобождение энергии и способствуют синтезу мелатонина. Каша на воде или с каплей молока — отличный вариант для ужина.

Вишневый и вишневый сок. Вишни — один из немногих природных источников мелатонина. Небольшая часть ягод или стакан сока перед сном может помочь быстрее заснуть и спать дольше.

Миндаль и грецкие орехи содержат полезные жиры и магний, которые помогают расслабиться. Они также способствуют выработке мелатонина. Главное, не переедать, достаточно 5-6 орехов.