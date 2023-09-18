Что нужно знать о цистите: симптомы и лечение у женщин

Существует миф, что цистит – это болезнь холодного времени года. На самом же деле он может возникать и летом.
Часто хочется в туалет, а во время мочеиспускания чувствуется боль и жжение? Это могут быть признаки цистита. Согласно статистике, в Украине каждая четвертая женщина хотя бы раз в жизни сталкивается с симптомами такого заболевания.
Что такое цистит, как его лечить у женщин и проводить профилактику – читайте на ТСН.ua.
Что такое цистит
Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Обычно причина заболевания – бактерии, попавшие в мочевой пузырь через мочевыделительный канал. Чаще циститом болеют женщины репродуктивного возраста. Все из-за анатомических особенностей женщин: мочеиспускательный канал короче и шире, чем у мужчин, поэтому инфекции легче попадают в мочевой пузырь.
Причины возникновения цистита
Причиной возникновения цистита могут быть группа стафилококков, некоторые стрептококки, кишечная палочка, грибы рода Candida, уреаплазма, микоплазма, попавшие в мочевой пузырь.
Существует миф, что цистит – это болезнь холодного времени года. На самом же деле он может возникать и летом: например, после ОРВИ, воспаления мочеиспускательного канала после полового акта, вследствие аллергии на вагинальные дезодоранты, парфюмированное мыло и даже цветную туалетную бумагу. Однако к циститу может приводить и переохлаждение органов малого таза. В таком случае снижается общая устойчивость организма, активно размножается условно-патогенная микрофлора, которая попадает в мочевой пузырь и вызывает воспаление.
Заболевание появляется и при частой смене половых партнеров. А во время беременности заражение мочевого пузыря возможно из-за сильного давления плода на орган.
При первых признаках цистита следует как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование: сдать анализы мочи и посевы, общий анализ крови.
Цистит – симптомы болезни
Отличить цистит от обычного частого мочеиспускания можно по специфическим симптомам этого заболевания.
- Сильные, частые позывы к мочеиспусканию;
- частое выделение небольшого количества мочи;
- боль и жжение во время мочеиспускания или невозможность мочеиспускания из-за обманчивых позывов в туалет;
- тянущая боль внизу живота и в пояснице;
- повышение температуры тела (обычно держится в пределах 37,5);
- изменение цвета мочи;
- появление в моче посторонних примесей (в частности, крови).
Заметим, что установить диагноз цистита может только врач.
Как лечить цистит у женщин
Острый цистит лечат как амбулаторно, так и стационарно (при тяжелом или затяжном течении болезни). Для лечения цистита в основном применяют обезболивающие и спазмолитичиские препараты. Ввиду возбудителя заболевания врач может назначить антибактериальные средства. Заметим, что лечение цистита во время беременности происходит только под наблюдением врача, поскольку ошибки в выборе тактики и методов могут иметь серьезные последствия.
Медикаментозное лечение цистита направлено на уменьшение воспаления в мочевом пузыре и улучшение общего самочувствия. Речь идет о:
- антибиотикотерапии;
- спазмолитиках;
- седативных лекарствах;
- мочегонных препаратах.
Лечение длится около трех недель, чтобы острый процесс не стал хроническим. Дополнительно доктор может назначить физиотерапию под контролем медиков.
Рекомендации при лечении цистита:
- соблюдать постельный режим;
- пить много воды;
- ограничить употребление жареного и соленого;
- избегать переохлаждения.
Если медикаменты не дают требуемого эффекта, врач может назначить хирургическое лечение.
У острого цистита есть тенденция к рецидиву (возвращении) у женщин и осложнений в виде восходящего пиелонефрита (воспаление полой системы почек).
Важно: при частом мочеиспускании не следует самовольно покупать и принимать антибиотики, ведь бесконтрольное прием этих препаратов может привести к антибиотикорезистентности – стойкости бактерий к одному или нескольким видам антибиотиков. Вместо этого обратитесь к своему семейному врачу.
Профилактика цистита
- Не терпите, если хотите в туалет;
- избегайте переохлаждений;
- избегайте больших физических нагрузок;
- посещайте гинеколога хотя бы раз в год;
- используйте презервативы во время сексуальных контактов;
- своевременно лечите болезни, передающиеся половым путем;
- лечите воспалительные заболевания женских половых органов, почек, мочевых путей,
- соблюдайте гигиену половых органов.
Обратите внимание, что инфекция любит начинаться снизу и подниматься мочевыводящими путями, поэтому следует предотвращать ее в самом начале.
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