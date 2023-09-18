Что нужно знать о цистите: симптомы и лечение у женщин

Существует миф, что цистит – это болезнь холодного времени года. На самом же деле он может возникать и летом.

Часто хочется в туалет, а во время мочеиспускания чувствуется боль и жжение? Это могут быть признаки цистита. Согласно статистике, в Украине каждая четвертая женщина хотя бы раз в жизни сталкивается с симптомами такого заболевания.

Что такое цистит, как его лечить у женщин и проводить профилактику – читайте на ТСН.ua.

Что такое цистит

Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Обычно причина заболевания – бактерии, попавшие в мочевой пузырь через мочевыделительный канал. Чаще циститом болеют женщины репродуктивного возраста. Все из-за анатомических особенностей женщин: мочеиспускательный канал короче и шире, чем у мужчин, поэтому инфекции легче попадают в мочевой пузырь.

Причины возникновения цистита

Причиной возникновения цистита могут быть группа стафилококков, некоторые стрептококки, кишечная палочка, грибы рода Candida, уреаплазма, микоплазма, попавшие в мочевой пузырь.

Существует миф, что цистит – это болезнь холодного времени года. На самом же деле он может возникать и летом: например, после ОРВИ, воспаления мочеиспускательного канала после полового акта, вследствие аллергии на вагинальные дезодоранты, парфюмированное мыло и даже цветную туалетную бумагу. Однако к циститу может приводить и переохлаждение органов малого таза. В таком случае снижается общая устойчивость организма, активно размножается условно-патогенная микрофлора, которая попадает в мочевой пузырь и вызывает воспаление.

Заболевание появляется и при частой смене половых партнеров. А во время беременности заражение мочевого пузыря возможно из-за сильного давления плода на орган.

При первых признаках цистита следует как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование: сдать анализы мочи и посевы, общий анализ крови.

Цистит / Фото: https://ua.depositphotos.com/

Цистит – симптомы болезни

Отличить цистит от обычного частого мочеиспускания можно по специфическим симптомам этого заболевания.

Сильные, частые позывы к мочеиспусканию;

частое выделение небольшого количества мочи;

боль и жжение во время мочеиспускания или невозможность мочеиспускания из-за обманчивых позывов в туалет;

тянущая боль внизу живота и в пояснице;

повышение температуры тела (обычно держится в пределах 37,5);

изменение цвета мочи;

появление в моче посторонних примесей (в частности, крови).

Заметим, что установить диагноз цистита может только врач.

Как лечить цистит у женщин

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Острый цистит лечат как амбулаторно, так и стационарно (при тяжелом или затяжном течении болезни). Для лечения цистита в основном применяют обезболивающие и спазмолитичиские препараты. Ввиду возбудителя заболевания врач может назначить антибактериальные средства. Заметим, что лечение цистита во время беременности происходит только под наблюдением врача, поскольку ошибки в выборе тактики и методов могут иметь серьезные последствия.

Медикаментозное лечение цистита направлено на уменьшение воспаления в мочевом пузыре и улучшение общего самочувствия. Речь идет о:

антибиотикотерапии;

спазмолитиках;

седативных лекарствах;

мочегонных препаратах.

Лечение длится около трех недель, чтобы острый процесс не стал хроническим. Дополнительно доктор может назначить физиотерапию под контролем медиков.

Рекомендации при лечении цистита:

соблюдать постельный режим;

пить много воды;

ограничить употребление жареного и соленого;

избегать переохлаждения.

Если медикаменты не дают требуемого эффекта, врач может назначить хирургическое лечение.

Как помочь себе в случае цистита / Фото: Министерство здравоохранения Украины

У острого цистита есть тенденция к рецидиву (возвращении) у женщин и осложнений в виде восходящего пиелонефрита (воспаление полой системы почек).

Важно: при частом мочеиспускании не следует самовольно покупать и принимать антибиотики, ведь бесконтрольное прием этих препаратов может привести к антибиотикорезистентности – стойкости бактерий к одному или нескольким видам антибиотиков. Вместо этого обратитесь к своему семейному врачу.

Профилактика цистита

Не терпите, если хотите в туалет;

избегайте переохлаждений;

избегайте больших физических нагрузок;

посещайте гинеколога хотя бы раз в год;

используйте презервативы во время сексуальных контактов;

своевременно лечите болезни, передающиеся половым путем;

лечите воспалительные заболевания женских половых органов, почек, мочевых путей,

соблюдайте гигиену половых органов.

Профилактика цистита / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Обратите внимание, что инфекция любит начинаться снизу и подниматься мочевыводящими путями, поэтому следует предотвращать ее в самом начале.

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