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Что нужно знать о плановых прививках за границей — памятка МОЗ

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Что нужно знать о плановых прививках за границей — памятка МОЗ

Фото: Associated Press

Война изменила планы каждого украинца, однако даже в это время мы должны помнить о собственном здоровье.

Особенно это касается тех людей, которые уехали за границу и сейчас находятся в безопасности.

Важной составляющей поддержания здоровья является прививка от инфекционных болезней, ведь такие заболевания могут доставить хлопот и даже привести к смерти.

В Минздраве рассказали, что нужно знать о рутинных прививках за границей.

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Помните о важности рутинной вакцинации и при необходимости обратитесь к врачу в стране, где вы находитесь.

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Минздрав напоминает, что большинство инфекционных заболеваний достаточно опасны. Они могут привести к развитию различных осложнений, инвалидности, а в некоторых случаях даже стать причиной смерти.

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Чтобы защитить своего ребенка, не забывайте его своевременно вакцинировать.

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Существуют обязательные прививки нужно проводить ребенку до полутора лет. Это делается для того, чтобы у ребенка развился иммунитет к определенным болезням еще до того, как он станет активно контактировать со сверстниками.

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Чем чаще ребенок, которого не вакцинировали, общается со взрослыми и детьми, тем выше у него риск заболеть.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины рассказал также о том,   какая ситуация с инфекционными заболеваниями в стране.

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