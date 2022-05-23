Что нужно знать о плановых прививках за границей — памятка МОЗ

Что нужно знать о плановых прививках за границей — памятка МОЗ

Война изменила планы каждого украинца, однако даже в это время мы должны помнить о собственном здоровье.

Особенно это касается тех людей, которые уехали за границу и сейчас находятся в безопасности.

Важной составляющей поддержания здоровья является прививка от инфекционных болезней, ведь такие заболевания могут доставить хлопот и даже привести к смерти.

В Минздраве рассказали, что нужно знать о рутинных прививках за границей.

Помните о важности рутинной вакцинации и при необходимости обратитесь к врачу в стране, где вы находитесь.

Минздрав напоминает, что большинство инфекционных заболеваний достаточно опасны. Они могут привести к развитию различных осложнений, инвалидности, а в некоторых случаях даже стать причиной смерти.

Чтобы защитить своего ребенка, не забывайте его своевременно вакцинировать.

Существуют обязательные прививки нужно проводить ребенку до полутора лет. Это делается для того, чтобы у ребенка развился иммунитет к определенным болезням еще до того, как он станет активно контактировать со сверстниками.

Чем чаще ребенок, которого не вакцинировали, общается со взрослыми и детьми, тем выше у него риск заболеть.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины рассказал также о том, какая ситуация с инфекционными заболеваниями в стране.

Читайте также: