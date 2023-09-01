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Что нужно знать о ротавирусе: симптомы, пути передачи и лечение инфекции

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Что нужно знать о ротавирусе: симптомы, пути передачи и лечение инфекции

Боль в животе / Фото: pixabay.com

Ротавирус явлается наиболее распространенным в мире заболеванием после ОРВИ. Подцепить эту кишечную инфекцию легко: достаточно не помыть руки, покупаться в загрязненном водоеме или просто поконтактировать с больным.

Какие симптомы у ротавирусной инфекции, как она передается, как лечить ротавирус и проводить профилактику – читайте на ТСН.ua.

Что такое ротавирус

Ротавирус – это инфекционное заболевание, поражающее слизистые ротоглотки и тонкого кишечника. Этот недуг часто называют желудочным или кишечным гриппом, однако с гриппом ротавирус не имеет ничего общего. Заболевание наиболее распространенное в мире после острой респираторной вирусной инфекции.

Ротавирусная инфекция / ©
Ротавирусная инфекция

Симптомы ротавирусной инфекции

  • Резкое повышение температуры;
  • рвота;
  • длительная диарея;
  • боль в животе;
  • водянисто-пенистый стул ярко-желтого цвета;
  • может появляться насморк, краснота в горле, боль при глотании.

Для здоровых взрослых людей ротавирусная инфекция не представляет высокой угрозы, ведь течение болезни может быть легким или незаметным. А вот для грудных детей и детей раннего возраста кишечные инфекции достаточно опасны, ведь существует риск быстрого обезвоживания.

Как передается ротавирус, где можно заразиться

Заразиться ротавирусом можно как от непосредственно больного, так и при контакте с загрязненными поверхностями и предметами: игрушками, полом, мебелью, одеждой, во время еды и т.д. Ротавирус может оставаться на поверхностях на протяжении недель и даже месяцев.

Другие пути заражения ротавирусом

  • купание в водоемах, загрязненных сбросом сточных вод;
  • попадание возбудителя в систему центрального водопровода, использование такой воды для приготовления пищи, мытья посуды и т.д.;
  • употребление зараженных продуктов (в частности, молока и молочных продуктов);
  • внутрибольничное заражение. Подцепить ротавирус можно в перинатальных центрах. В частности, заразиться могут дети, находящиеся на искусственном вскармливании, имеющие ослабленный иммунитет, сопутствующие заболевания. Дети постарше и взрослые могут заразиться в условиях стационара.
Как передается ротавирусная инфекция / © Министерство здравоохранения Украины
Как передается ротавирусная инфекция / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Как долго длится ротавирусная инфекция

Ротавирус обнаруживают в стуле больного за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после их уменьшения. Рвота и диарея могут длиться от трех до восьми дней.

В течение этого времени вирус легко распространяется воздушно-капельным путем, даже если у инфицированного человека нет никаких симптомов заболевания.

К врачу следует обратиться при наличии следующих симптомов:

  • обезвоживание (сухость слизистых оболочек),
  • плач без слез,
  • уменьшение частоты мочеиспускания;
  • частая рвота;
  • диарея свыше суток, следы крови в кале;
  • температура свыше 39 градусов;
  • признаки переутомления, боли, слабость, необычная сонливость.
Когда обращаться к врачу, если есть ротавирусная инфекция / © Министерство здравоохранения Украины
Когда обращаться к врачу, если есть ротавирусная инфекция / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Как лечить ротавирусную инфекцию

По информации Минздрава Украины, не существует какого-либо специфического лечения ротавирусной инфекции, поэтому предполагается только симптоматическое лечение.

Медики назначают пациенту полиферментные препараты, адсорбирующие и вяжущие средства, жаропонижающие препараты. Важна поддержка водно-солевого баланса организма. Следует обильно пить, а при тяжелом течении заболевания предусмотрено внутривенное введение жидкости. Проводится дезинтоксикационная терапия. Заметим, что антибиотики при ротавирусной инфекции не назначаются.

Диета после пищевого отравления и ротавируса

Есть специальная диета для облегчения симптомов пищевого отравления, ротавируса и других кишечных инфекций: бананы, рис, яблочное пюре и тосты. В основе этой диеты легкоусвояемые продукты с низким содержанием белков, жиров и клетчатки, облегчающие пищеварение. Однако такая диета создает дефицит питательных веществ и калорий.

Продукты, которые потребляют при этой диете, считаются "вяжущими", поскольку делают стул более твердым. Рис и бананы помогают нормализовать стул, яблоки уменьшают диарею. Кроме того, бананы богаты калием, который теряется во время рвоты и диареи.

Диета BRAT с бананом, рисом, яблочным пюре и тостами/Фото из открытых источников / ©
Диета BRAT с бананом, рисом, яблочным пюре и тостами/Фото из открытых источников

Соблюдение этой диеты допускается в течение 48 часов. Когда симптомы ротавируса ослабеют, следует понемногу добавлять в рацион привычные блюда, чтобы в организме не возникло дефицита калорий, белка, клетчатки, жира, витаминов и минералов.

Профилактика ротавируса и других кишечных заболеваний

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции есть вакцинация и соблюдение элементарных правил личной гигиены.

Так, следует мыть руки после туалета, после замены подгузника ребенку и т.д. Однако в Минздраве отмечают, что такой способ профилактики ротавирусной инфекции не дает 100% гарантий. Этот вирус не обезвреживают даже антисептики на основе спирта.

Самая эффективная защита от ротавируса – прививка. Соответствующая вакцина не входит в Национальный календарь профилактических прививок Украины, но ее можно купить самостоятельно.

На сегодняшний день в Украине доступны две вакцины против ротавирусной инфекции (капли) для детей: две дозы в возрасте от 6 до 24 недель; три дозы в возрасте от 6 до 32 недель.

Профилактика ротавирусной инфекции / © Министерство здравоохранения Украины
Профилактика ротавирусной инфекции / Фото: Министерство здравоохранения Украины

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