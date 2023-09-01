Что нужно знать о ротавирусе: симптомы, пути передачи и лечение инфекции

Ротавирус явлается наиболее распространенным в мире заболеванием после ОРВИ. Подцепить эту кишечную инфекцию легко: достаточно не помыть руки, покупаться в загрязненном водоеме или просто поконтактировать с больным.
Какие симптомы у ротавирусной инфекции, как она передается, как лечить ротавирус и проводить профилактику – читайте на ТСН.ua.
Что такое ротавирус
Ротавирус – это инфекционное заболевание, поражающее слизистые ротоглотки и тонкого кишечника. Этот недуг часто называют желудочным или кишечным гриппом, однако с гриппом ротавирус не имеет ничего общего. Заболевание наиболее распространенное в мире после острой респираторной вирусной инфекции.
Симптомы ротавирусной инфекции
- Резкое повышение температуры;
- рвота;
- длительная диарея;
- боль в животе;
- водянисто-пенистый стул ярко-желтого цвета;
- может появляться насморк, краснота в горле, боль при глотании.
Для здоровых взрослых людей ротавирусная инфекция не представляет высокой угрозы, ведь течение болезни может быть легким или незаметным. А вот для грудных детей и детей раннего возраста кишечные инфекции достаточно опасны, ведь существует риск быстрого обезвоживания.
Как передается ротавирус, где можно заразиться
Заразиться ротавирусом можно как от непосредственно больного, так и при контакте с загрязненными поверхностями и предметами: игрушками, полом, мебелью, одеждой, во время еды и т.д. Ротавирус может оставаться на поверхностях на протяжении недель и даже месяцев.
Другие пути заражения ротавирусом
- купание в водоемах, загрязненных сбросом сточных вод;
- попадание возбудителя в систему центрального водопровода, использование такой воды для приготовления пищи, мытья посуды и т.д.;
- употребление зараженных продуктов (в частности, молока и молочных продуктов);
- внутрибольничное заражение. Подцепить ротавирус можно в перинатальных центрах. В частности, заразиться могут дети, находящиеся на искусственном вскармливании, имеющие ослабленный иммунитет, сопутствующие заболевания. Дети постарше и взрослые могут заразиться в условиях стационара.
Как долго длится ротавирусная инфекция
Ротавирус обнаруживают в стуле больного за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после их уменьшения. Рвота и диарея могут длиться от трех до восьми дней.
В течение этого времени вирус легко распространяется воздушно-капельным путем, даже если у инфицированного человека нет никаких симптомов заболевания.
К врачу следует обратиться при наличии следующих симптомов:
- обезвоживание (сухость слизистых оболочек),
- плач без слез,
- уменьшение частоты мочеиспускания;
- частая рвота;
- диарея свыше суток, следы крови в кале;
- температура свыше 39 градусов;
- признаки переутомления, боли, слабость, необычная сонливость.
Как лечить ротавирусную инфекцию
По информации Минздрава Украины, не существует какого-либо специфического лечения ротавирусной инфекции, поэтому предполагается только симптоматическое лечение.
Медики назначают пациенту полиферментные препараты, адсорбирующие и вяжущие средства, жаропонижающие препараты. Важна поддержка водно-солевого баланса организма. Следует обильно пить, а при тяжелом течении заболевания предусмотрено внутривенное введение жидкости. Проводится дезинтоксикационная терапия. Заметим, что антибиотики при ротавирусной инфекции не назначаются.
Диета после пищевого отравления и ротавируса
Есть специальная диета для облегчения симптомов пищевого отравления, ротавируса и других кишечных инфекций: бананы, рис, яблочное пюре и тосты. В основе этой диеты легкоусвояемые продукты с низким содержанием белков, жиров и клетчатки, облегчающие пищеварение. Однако такая диета создает дефицит питательных веществ и калорий.
Продукты, которые потребляют при этой диете, считаются "вяжущими", поскольку делают стул более твердым. Рис и бананы помогают нормализовать стул, яблоки уменьшают диарею. Кроме того, бананы богаты калием, который теряется во время рвоты и диареи.
Соблюдение этой диеты допускается в течение 48 часов. Когда симптомы ротавируса ослабеют, следует понемногу добавлять в рацион привычные блюда, чтобы в организме не возникло дефицита калорий, белка, клетчатки, жира, витаминов и минералов.
Профилактика ротавируса и других кишечных заболеваний
Основными методами профилактики ротавирусной инфекции есть вакцинация и соблюдение элементарных правил личной гигиены.
Так, следует мыть руки после туалета, после замены подгузника ребенку и т.д. Однако в Минздраве отмечают, что такой способ профилактики ротавирусной инфекции не дает 100% гарантий. Этот вирус не обезвреживают даже антисептики на основе спирта.
Самая эффективная защита от ротавируса – прививка. Соответствующая вакцина не входит в Национальный календарь профилактических прививок Украины, но ее можно купить самостоятельно.
На сегодняшний день в Украине доступны две вакцины против ротавирусной инфекции (капли) для детей: две дозы в возрасте от 6 до 24 недель; три дозы в возрасте от 6 до 32 недель.
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